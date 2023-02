Cságoly-malom. Az épület nevét pár éve egy Úrhidáról szóló kéziratban olvastam először. A Csárdatemető mellett egyedül ez maradt meg a régi faluból, bár jelentősen átépítve, a Nádor- és a Malom-csatorna közötti, hosszan elnyúló szigeten. Névadója az államosítás előtti utolsó bérlő, Cságoly István molnár volt.

Cságoly Klára elérhető életrajzaiban azt olvashatjuk, hogy mindig büszkén vallotta magát fehérvárinak. A városban, bentlakóként töltötte élményekben gazdag diákéveit. 1956-ban iratkozott be az Iparművészeti Főiskolára, ahol 1960-ban végzett szövöttanyag-tervezőként, mint Schubert Ernő tanítványa. Tanulmányai befejeztével a Lakástextil Vállalat tervezője lett. Kapcsolatban állt a szombathelyi Pamutipari Vállalattal és a Tatai Szőnyeggyárral.

Klára portréja a Fejér Megyei Hírlap 1984. november 22-ei számában. Vörös Lajos cikkének illusztrációja

Fotós: Váczi Márk

Húsz év alatt harminchárom művészi textíliát: faliképeket és szőnyegeket készített, miközben napi kenyérkereső munkáját végezte. Textil faliképei általában nonfiguratív ábrázolások voltak, többnyire natúr színű gyapjúból. Gyakran alkalmazta a gobelintechnikát, így alkotta meg jellegzetes plasztikáit. Első önálló kiállítása a Varsói Magyar Intézetben volt 1976-ban, majd a budapesti Fényes Adolf Teremben mutatkozott be 1978-ban. Hogy milyen jelentőset alkotott már ekkor, azt mutatja, hogy a köztes évben megkapta a kiemelkedő képzőművészeti tevékenység elismerésére adományozható második legnagyobb elismerést. Ugyanekkor részesült Munkácsy-díjban Fürtös Ilona textilművész, valamint Frank János művészettörténész, aki mindkettejük munkásságát jól ismerte és ismertette a nagyközönség előtt. Cságoly Klára minden jelentősebb hazai kiállításon szerepelt, és olyan eseményeken is megmutatkozott, mint az 1971-es lausanne-i V. Nemzetközi Textil Biennálé, az 1975-ös lódzi Textil Triennálé és az 1976-ban Londonban megrendezett II. Nemzetközi Miniatűr Textilkiállítás. Magas szakmai kitüntetését tehát nemzetközi ismertsége és elismertsége is indokolta.

Cságoly Klára Hullámzás című falikárpitja. Forrás: Cebula Anna bejegyzése a Savaria Múzeum Múzeumi Mozaik blogján

Fotós: Váczi Márk

A szakirodalom az 1970-es Teljesség című alkotását tekinti munkássága mérföldkövének. Korábban színes, csomózott faliképeket készített, jelképszerű,

dekoratív megfogalmazásban. Megrendelésre készítette a tatai (1970) és a körmendi házasságkötő teremben (1971), illetve a Magyar Gazdasági Kamarában (1971) elhelyezett vegyes technikájú gobelin faliképeit. Rendkívül termékeny alkotó volt, pedig még 50 év sem adatott neki. Mivel életét a művészetnek szentelte, nem alapított családot. Alkotásait az Iparművészeti Múzeumban, a szombathelyi Savaria Múzeumban és a prágai Iparművészeti Múzeumban őrzik. Munkásságát napjainkban Cebula Anna művészettörténész, a Szombathelyi Képtár igazgatója kutatja és dolgozza fel. A vasi megyeszékhely közgyűjteményében található textilművei – például az egyetlen színből szőtt, Hullámzás című falikárpit ‒ mellett jelentős fotó- és tervanyaga is.

„Nem kevés cikkem jelent meg az új magyar textilművészetről, a Cságoly Kláráéról is. Arra számítottam, hogy újabb és újabb kiállításairól fogok majd írni, és nem búcsúztatót írok erről a tehetséges, szép, fiatal – hiszen csak novemberben volt 48 éves – nőről” – így kezdte az Élet és Irodalom hasábjain megjelent nekrológját Frank János 1983 februárjában.

Gyászjelentés

Fotós: FMH-archív

Első emlékkiállítását 1984-ben, a tatai Kuny Domokos Múzeumban rendezték, de szülővárosa sem feledkezett meg róla. 1985 áprilisában az érdeklődők az Építők József Attila utcai művelődési központjában láthatták műveit. Mindkét eseményt Tordai Alice újságíró, művészeti szakíró, később a Szombathelyi Képtár textilgyűjteményének vezetője nyitotta meg, és ő írta a tatai kiállítás katalógusának bevezetőjét is.

Cságoly Klára a cikkben is említett Teljesség című munkája egy 1978-as művészeti katalógusban

Forrás: Archív

Születése ötvenedik évfordulóján Vörös Lajos emlékezett meg róla a Fejér Megyei Hírlapban, idézve önvallomásából: „Élményanyagom nem lehet lényegesen más, mint a közösség, amelyben élek, tehát hiszem, hogy a saját emlékeimből felidézett emlékanyagommal megfogalmazott gondolat – elvileg – jellé válhat annak az emberi közösségnek számára, amelynek részese vagyok. […] Abban reménykedem, hogy az élményanyagom és az emléktáram minden mai emberével azonos. Ha tehát feléjük nyúlok jelkeresésre, akkor nem reménytelen, hogy más is megérti, amit én akartam mondani.”

Bár Cságoly Klára negyven éve elhunyt, műveiben mégis tovább él. Ahogy sírfelirata figyelmeztet: „Csak az hal meg, akit elfelednek”.