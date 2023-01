Megkezdődött a farsang

„A farsang itt van, e hó hatodik napjával beleléptünk, tart öt hétig s egy napig, tehát igen rövid ideig. Bálokról alig hallunk valamit s úgy látszik a farsang rövidségéhez mérve kevés is lesz. A ki mulatni akar tehát siessen.” – hívta fel az olvasóközönség figyelmét a Fehérvári Híradó 140 évvel ezelőtt. Egyről azonban mindjárt ebben a lapszámban hírt adtak: „A helybeli ifjúság által rendezendő tánczvigalom — úgy értesültünk — január hó 31-ik napján fog megtörténni.” Az italozással azonban komoly következményei miatt már akkor is csínján kellett bánni. Ugyanebben a lapszámban olvasható, hogy „Deák J. helybeli lakos korcsmájában egy nő pálinkát ivott, midőn hirtelen összeesett s meg is halt.”

Gondot okoz a belvíz

1963-ban ezen a napon arról szólt a Hírlap egyik írása, hogy több járásban sok gondot és munkát okozott az egyes falvakban felgyülemlett belvíz elvezetése. A víz levezetésében a lakosságnak a tűzoltók három-négy napon át segítettek, így Rácalmáson, Baracson, Előszálláson, Perkátán és Nagyvenyimen. Az öt helyen tízezer köbméter vizet szivattyúztak ki lakott területekről. A legnagyobb veszély Nagyvenyimen volt, ahol tizennégy házat öntött el a hólé és az esővíz. Két házat kilakoltattak. Ezeket a házakat le is kellett bontani.

Sikeres felkészülés

1983. január 11-én már a hétvégén folytatódó kosárlabda NB I volta téma, melyben a fehérvári Alba Regia Építők csapata az első tíz között játszhatott tovább. A folytatás előtt jó felkészülési lehetőséget jelentett a kecskeméti Dánffy Antal-emléktorna, ahol a fehérváriak három mérkőzést játszottak, ezek közül kettőt megnyertek és így összességében a harmadik helyen zártak.