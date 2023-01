Pelikánok" a tavon

„Nagyüzem” van a Velencei-tavi nádasokban – számolt be a hírlap fél évszázaddal ezelőtt. Akkor január havában 15-20 centiméter vastagra hízott jégen dolgoztak a korszerű nádvágó gépek, a pelikánok. Két pelikán, négy törpetraktor és negyven gyalogmunkás végzi a téli betakarítási munkát, a nádvágást. A Velencei Nádgazdaság szakembergárdáját az Alföldről, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyéből érkezett vendégmunkások egészítették ki – olvasható a címoldalon, amiből az is kiderül, hogy sok problémát okoz a Nádgazdaság dolgozóinak a nád gyenge minősége. A szakemberek szerint ennek oka az alacsony vízállás. Ahogy akkor kiemelték, ha „érződik” majd a tározótavak hatása, talán javul a nád minősége is. A gazdaság szakemberei addig saját laboratóriumukban próbálják kideríteni a minőségromlás okait.

Kísért a múlt

Akár csak ma, 30 évvel ezelőtt is az áremelkedések tartották lázban az országot és megyénket is. Akkor a tej és pékáruk voltak a figyelem középpontjában. Berecz Zoltán, a Székesfehérvári Sütőipari Vállalat igazgatója azzal indokolta a termékeik húsz-huszonöt százalékos áremelését, hogy a szállításban alkalmazott energia, a gázolaj ára egyszerre literenként több mint 20 forinttal emelkedett. A gabonaipar bejelentette, hogy a lisztet ezután 15-16 százalékkal drágábban adja, az élesztőért 14 százalékkal kell többet fizetniük, de hasonlóan többet kérnek a tejért is, mindkettőből legnagyobb fogyasztó az iparág. Emellett a szállítás nemcsak a gázolaj árának drasztikus emelése miatt került igen nehéz helyzetbe, hanem a nyolc-tízszeres alkatrész-áremelések miatt is. Mindez azt jelentette, hogy a 32 forintos félbarna kenyérért 10 forinttal, a házi jellegű kenyérért 13 forinttal többet kellett fizetni a fogyasztónak. A kifli és a zsemle ajánlott fogyasztói ára 4,50 forint körül mozgott.