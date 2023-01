Hajók a Dunába fagyva

1963. január 12-én a dunaújvárosi kikötő jegét a meder felett a Szekszárd nevű motoros vontatóhajó feltörte és kijáratot biztosított a Nagy Dunára. Máshol azonban még mindig nyolc-tíz centiméteres jégpáncél borította a kikötőt. A partfal mellett jégbe fagyva egymás mellett hatosával-hetesével sorakoztak az érccel rakott uszályok – írta a hírlap.

Bogárdi tánczmulatság

„Ismét felelevenitette a sárbogárdi aranyifjúság a 60-as években a Dunántúlon legjobb hírnévnek örvendő sárbogárdi bálokat s már az első alkalommal minden résztvevő azzal búcsúzott el, hogy a viszontlátásra a jövő évben! E hó 7-én volt ez a viszontlátás, eljöttek a múlt év összes vendégei, azok is, kik a mulatság hírét hallották” – adta hírül 1893 január 12-én a Székesfehérvár és Vidéke. Mint írták, „ott voltak nemcsak Fehér vármegye szépei, de a szomszédos Tolna megye is oly számmal volt képviselve, mely önmagában sikeressé tenne egy bált. Sikeres bálok vannak egyebütt is, de oly kedélyes bálok, melyet még az etikette természetszerű feszességei sem képesek megrontani, kevés helyen. Ez az őszinte kedélyesség, melyet az elite bálok legtöbbje nélkülöz, teszi vonzóvá a sárbogárdi mulatságokat.”

Nem tetszettek az arabok

„Tegnap este egy 5 tagból álló arab társulat mutatta be magát. Nem produkáltak semmi különöset. Az az egy van benne, hogy az ember előadás után azt mondja rá: Hát ezt is láttam! Azután punktum, legfeljebb otthon meséli, hogy mint reszelte magát az arabus. Bemutatták az ő nemzeti tánczukat, ami arábiában nagyszerű lehet, de a magyar ember nem kér belőle. Az arabus mulatság mellett színre került a Huszárszerelem. Úgy látszott, hogy a színészek is tele voltak az arabusokkal és ők is arabusul akartak játszani. De nem sikerült. Különben szerdán este már letűnnek az arabok, hát had bámulja addig őket is a publikum” – az 1893-as cikk írója nem rejtette véka alá a véleményét a produkcióról.