Egyik kezében vessző, másikban arany

A Székesfehérvár és vidéke 1902-ben megjelent lapszámában Miklós-nap ünnepének történelmi háttereit elevenítette fel.

„Milós myrai püspök se gondolta a negyedik században, hogy sok idő múlva az ő nevével készítik az égő szemű, vörösnyelvű, aranyszarvú virgácsos krampuszokat.” – írta a hír rovat kitérve arra is, Miklós püspök gazdag ember volt, aki önzetlenül segített a nehéz helyzetben lévőknek. Neve napja mára ajándékváró nappá híresedett.

„Ma már ugyan ritkán járnak ilyen adakozó mikulások, de azért régidőtől fogva az a jámbor hit van elterjedve, hogy Miklós püspök ezen az éjjelen bejárta a világot s egyik kezében aranyat, kenyeret, másik kezében büntető vesszőt tart és érdem szerint cselekszik.”

Rossz a termés, drága a virgács

„A székesfehérvári Március 15-e utca derekán halkszavú nénike kínálta tegnap délután a Mikulás-nap hagyományos virgácsát. (…) Az ezüstösre festett gallyacskák ára azonban nem volt olcsó: a nagyobbik fajta hat forintba, a néhány centiméterrel kisebb pedig öt forintba került.” – írta a Hírlap 1972. december 6-án megjelent lapszáma.

Az egyik vásárló meg is jegyezte, mennyire megdrágult a virgács, mire az árus az árszabás okaként a rossz termést emlegette. A rossz vesszőtermés volt mindennek az oka. No, persze jött is a következő kérdés azonnal: mégis miből készül a virgács? Erre azonban már nem felelt a néni, ez afféle üzleti titok maradt.

Hol jött be a Télapó?

Ugyancsak fél évszázaddal ezelőtt számolt be lapunk arról, hogy a Mikulás útja során a Mészöly Géza utcai óvodás gyerekeket is meglátogatta. Az örömteli fogadtatáson az egyik kisgyermek az alábbi kérdéssel fordult szülőjéhez:

– Anyuka, hol jött be a Mikulás? Zárva az ajtó! – nos, a kérdésre adott választ már nem közölte lapunk, ám vélhetően a helyes megfejtés csakis a kémény lehetett.

A legkisebbek ezernyi kérdéssel fordultak a Télapóhoz, aki természetesen megannyi ajándékkal érkezett az óvodások körébe.