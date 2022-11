Mit hall a gyerek?

„Sok szülő azt hiszi, hogy az apróságok előtt szabadon beszélhet mindenről, hiszen a Jucika és a Palika még kicsiny, úgysem érti meg azt, amiről a felnőttek beszélnek. Sőt oda sem figyel, ő játszadozik, teljes odaadással ringatja, vagy öltözteti a babáját. Őket csak a játék érdekli még, semmi más.” – vetettük fel a problémát 60 évvel ezelőtt a „Mit hall a gyerek?” című cikkünkben.

Az írásból azonban kiderül, hogy igen nagy tévedés ez! Mint azt akkori kollégánk írta: „A gyermeket, már egészen piciny korában, is – sok minden érdekli. A 3-4 éves gyermek érdeklődési köre néha meglepő. A további években pedig ez az érdeklődés egyre nő. Még akkor is, amikor látszólag önfeledten játszik is – kíváncsian fülel. Érdekli, miről beszélnek a felnőttek. És sokkal többet „megért” „felfog”, vagy „megjegyez” önmagának, mint azt a szülők gondolják. Azok a gyerekek, akik előtt a szülők gátlástalanul teregetik ki anyagi gondjaikat, kudarcaikat, – gyakran idegessé, nyugtalanná válnak. Az efféle felelőtlenség nyomokat hagy a gyermek lelkében.”

Füstfelhők a város felett

40 évvel ezelőtt Hírlapunk címoldalán a fehérvári levegő minőségével foglalkoztunk. Farkas József tanulmányi felügyelő széles körű felmérést folytatott a fehérvári helyzet felderítésére. Elmondta, bár Fehérvár nem tartozik a különösen veszélyeztetett városok közé, mégis tucatnyinál több gyárkémény, 3500 egyéb kémény és vagy 25 000 gépjármű jelentősen szennyezi égéstermékekkel a levegőjét. Ebben a levegőben vagy tízszerte több porrészecske is található, mint egy erdőben: évente sok ezer kilogramm szilárd részecske hull a városba. Ezért alapvető fontosságú levegő tisztasági szintjének és a zajszintnek ellenőrzése és a leginkább káros tüzelőberendezések, gépjárművek kiküszöbölése. A megoldással kapcsolatban elmondta, hogy mindenekelőtt nagyon sokat segít az olaj- és gáztüzelésre való áttérés, amelyre például az erőmű is idejekorán megtette a lépéseket. A szakértő hozzátette, a szennyezés visszaszorítás ugyan könnyű, azonban a vállalatok vezetői átérzik az ügy fontosságát és készséggel hajlandók minden lehetséges megoldásra.