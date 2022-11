Sárosdi történet, mely másokon is megesett

"Giener kereskedő nejének ellopták ruháit és konyhaszerei egy részét, s a tetteseket megtudandó, egy kártyavető czigány asszonyhoz folyamodott, ki meg is ígérte annak megmondását." - idézte fel a történetet a Székesfehérvár és Vidéke november 14-i lapszámában mintegy 140 évvel ezelőtt.

Amint az újságíró folytatja: "A czigánynő kért egy selyemkendőt és négy aranygyűrűt, s midőn ezt megkapta, látszólag belekötötte a kendő sarkába, s azon utasítást adta, hogy a kendőt el kell dugni, s csak másnap délben kell kibontani, mely cselekvésre visszajövend, s a tetteseket megnevezi. A beszélgetés közben arra is kérte a károsult a czigányasszonyt, hogy tegye meg azt is, hogy a szomszéd kereskedőtől a vásárlók hozzá jöjjenek, mit jó borravalóért meg is ígért, azután távozott. Aki másnap délre nem jött, az a czigány asszony volt, s a gyanú ennek folytán felébredt a károsult nőben, s a kendőt elővette, de annak csomójában a négy arany gyűrűt nem találta meg. A babonás nő sírva panaszolta el a dolgot férjének, ki a községházánál jelentést tett, s végre a czigánynő harmadnapra a gyűrűkkel együtt Seregélyesen elfogatott. Az ily tudatlan, babonás nő megérdemelné, hogy jobban is rá szedessék." – vonta le a konklúziót az esetből a tollforgató, aki szerint ilyen eset sajnos nem csak a kereskedő feleségével fordult elő.



Föltalálják magukat ideiglenes lakásukban

Egy tíz évvel későbbi, november 14-i Székesfehérvár és Vidéke pedig arról számolt be, hogy: „A rendőrség Ungárszki Mátyást koldulás miatt s Ottinger Lajost csavargás miatt lezáratta a dutyiba. Csak azt fájlalják, hogy egy játszma kártyát nem adtak be nekik, hogy az unalmat elűzhessék; egyébként teljesen föltalálják magukat ideiglenes lakásukban.”