Sok minden történt az 1972. november 2-i Fejér Megyei Hírlap szerint. A fél évszázados hírek közt lapozva egy szép hosszú címlapfotóra lettünk figyelmesek. A hosszúság okát az építmény magasságában találjuk meg: címlapon hozta az aznapi újság, hogy az Agárdi Állami Gazdaság zichyújfalui kerületében 50 méter magas 350 vagonos silót építenek, amelyet még ebben az évben – vagyis 1972-ben - üzembe akartak helyezni a tudósítás szerint.

Egy másik, székesfehérvári hír is vezetőnek számított: a MÁV Járműjavító Üzemében ugyanis különleges gépkocsiszállító vagon prototípusának készítését jelentették be. Így szól a hír: „A MÁV felkérésére a VASÚTTERV az első hazai gépkocsiszállító vagon terveit készítette el a Zsiguli-program keretében hazánkba érkező személygépkocsik szállításához. Jelenleg két vagon összeállításán munkálkodnak a szereldében és előreláthatólag november végén elkészül a legifjabb magyar vasúti kocsi. Az új kocsitípus egyik érdekessége, hogy nemzetközi viszonylatban is újszerű műszaki megoldást alkalmaztak a tervezők: kéttengelyes vasúti kocsit alakítottak ki, ez pedig a hasonló rendeltetésű szállítóeszközök közt ritkaság. Egyébként a magyar gépkocsiszállító vagon egyszerre hat személyautót szállíthat, illetve két autóbuszt lehet rajta elhelyezni. A remélhetőleg sikeres december havi futópróbák után megindulhat a sorozatgyártás.”

Az 1902. november 2-án született Illyés Gyulára külön is emlékeztek az 1972. november 2-i lapszámban: „Az idő szubjektív voltát mi sem jelzi jobban, mint a személyiségre gyakorolt hatás: van akin nem fog, akit fiatalságától nem foszt meg, csupán érlelő, gazdagító ajándékait hozza elébe. Illyés Gyula e szerencsések sorába tartozik. Teremtő ereje teljében, 70. születésnapján ő ad nekünk — az új Dózsa drámát, a Testvéreket — személye kortalan, független az esztendők járásától és sokasodásától…”