Elhalasztott vásár

1892. novemberében hasonló problémákkal néztek szembe az emberek, mint mi is alig néhány évvel ezelőtt. A Székesfehérvár és Vidéke című lap 130 évvel ezelőtti számában az éves vásár halasztásával foglalkoztak, amit a kolera miatt nem lehetett idejében megtartani. „Lapunk múlt számában már megírtuk, hogy a járványbizottság az elmaradt dömötöri országos vásárunk helyett tartandó pótvásár határnapjául f. évi deczember hó 11. és 12-ét ajánlotta a közgyűlésnek. E tárgyban ma Havranek József polgármester elnöklete alatt rendkívüli közgyűlés volt. A polgármester megnyitván a gyűlést, bejelenti, hogy a járványbizottság szombati ülésén, azon reményben, miszerint a kolera megyénkben és a fővárosban csökken, azt határozza, hogy a pótvásár december hó 11. és 12-én tartsák meg.” – írták 130 éve ezen a napon. Ezt még talán el is fogadta volna a lakosság, de azt már furcsának tartották, hogy míg Fehérváron elhalasztották, Várpalotán megtartották a vásárt. „Várpalotán tegnap volt a vásár és oly nagy forgalom volt, minőre a palotaiak még nem is emlékeznek. Pedig Palotán kolera is volt” – írták a lapban.

Megmenekült szerelmesek

1902-ben ezen a napon egy párról számolt be a Székesfehérvár és Vidéke című lap. A fiatal férfi katonatisztként szeretett bele egy művel lányba, akinek házasságot is ajánlott. A lánynak viszont kauciót kellett volna fizetnie a férfiért cserébe. „A leánynak nem volt több pénze egy pár ezer koronánál, ennélfogva a hadnagynak le kellett mondania tiszti állásáról, hogy ígéretét beválthassa, mert imádottjának csillogó szemei győztek az atilla arany csillagai fölött.” – írták a 120 éve történtekről. Az új munkának köszönhetően már úgy tűnt egyenesbe jönnek a fiatalok, aztán újra anyagi vállságba kerültek. A történet végül pozitívan zárult, mert mikor a pár éppen azon tanakodott, hogyan oldja meg problémáit, kiderült, hogy a lány nagy összeget nyert sorsjegyen.