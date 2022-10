Mi volt a Csillagászat Baráti Köre, miért jött létre? Milyen szerepet játszott a CSBK Székesfehérváron? Miért volt emlékezetes a CSBK 1972-ben Székesfehérváron rendezett országos találkozója? Az érdeklődők a többi között ezekre a kérdésekre kaphatnak választ Papp László csillagászati ismeretterjesztő, a MANT helyi csoportjának elnökének tolmácsolásában.

Nos, egy kicsit kutakodtunk, így a Fejér Megyei Hírlap akkori tudósításából tudjuk, hogy a Csillagászat Baráti Körének VII. Országos Találkozója tényleg nagy érdeklődés mellett zajlott (már jóval fél 9 előtt ötszáznál több résztvevő szorongott a Megyei Művelődési Központ István termében, hogy meghallgassa a soron következő előadásokat). Fehérváré volt a megtiszteltetés, hogy otthont adhatott a rendezvénynek.

Mint az akkori tudósító írja: "Nemcsak a millennium adta a megrendezés jogát Fehérvárnak, hanem az a lelkes munka is, amely ebben a városban folyik az amatőr csillagászatban. Országos átlagban ugyanis Fejér megye, és abban is elsőként Székesfehérvár dicsekedhet azzal, hogy 520 amatőr csillagászával az első helyen áll, megelőzve ezzel Budapestet és Borsod megyét is. 1965-ben, a TIT keretében megalakult baráti körnek 61 tagja volt."

Fotós: Horváth-Buthy Lilla

Az előadások tartalmát is innen ismerjük, például, hogy a magyar csillagászat egyidős a honfoglalással. Őseink életében az égitestek segítségével való tájékozódás fontos szerepet játszott. A nomád népek élete a csillagos ég alatt folyik le, így rá vannak kényszerítve a természet ismeretére - a többi között erről szólt ifj. Bartha Lajos akkori előadása. A XVIII. századból már számos érdekes csillagászati emlékünk maradt fenn, így például a tordasi származású Sajnovits János latin nyelvű munkája. Még egy Fejér megyei vonatkozás: Nagy Károly bicskei birtokán alapított csillagvizsgálót, de ez a szabadságharc alatt elpusztult. Nagy előrelendítője volt a magyar csillagászatnak a Konkoly- Thege Miklós által száz éve alapított és később Budára helyezett ógyallai obszervatórium és a kalocsai Haynald-obszervatórium.

A tudósítás szerint az egybegyűltek az előadások után a Bory-várat, a Velencei-tavat és Mórt is meglátogatták. Egy másik napon pedig az űrkutatás volt a téma.

Na de vissza a jelenbe! Október 25-én a másik előadás a Kamerák kalibrációja csillagok alapján címet viseli, erről Jancsó Tamás egyetemi docens ad majd tájékoztatást. A csillagos égbolt lefényképezése és a csillagok kimérése a képeken lehetővé teszi, hogy a kameránk minden adatát megtudjuk és ezzel kikerülhetjük az optikai laborban végzett költséges méréseket.