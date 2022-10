A múlt század ünnepelt társasági festőjéből üldözött arisztokrata lett. Egy koncepciós perben az 1950-es években elítélték és börtönbe vetették, vagyonát pedig elkobozták. Kiszabadulása után tiszttartójának, Szabó Lászlónak a házában élt Polgárdiban egészen a haláláig. Családja több tagjának 2013-as újratemetése óta földi maradványai is ennek a városnak a temetőkápolnájában találtak végső nyugalomra.

Talán a sors különös fintora, hogy Batthyány Gyula festményei nemcsak őt, hanem egykori üldözőit is túlélték, akik 1945 után kitelepítették, majd 1952-ben hamis vádak alapján a márianosztrai börtönbe zárták. A 2000-es évektől nemcsak újra felfedezték a műveit, de életmű kiállítása volt Budapesten, Győrben és Molnos Péter művészettörténész Képek egy eltűnt világból címmel monográfiát írt róla. Jelentősebb művei megtalálhatók a Magyar Nemzeti Galériában, a Szépművészeti Múzeumban, valamint magángyűjtemények őrzik festményei egy részét.

A művész fiatalkori Önarcképe 1910-ből

Forrás: Facebook/GRÓF BATTHYÁNY GYULA

A Kieselbach Galéria és Aukciósház mostani, őszi árverésére is egy magángyűjteményből, az idén februárban elhunyt Alexander Brody, amerikai-magyar üzletember (Bródy Sándor író unokája) hagyatékából került két festménye, amelyek a művész életművének fontos és jellegzetes darabjai. A licitjük ezért magasra szökött, több mint 30 millió forintot fizettek értük. A Nagyvárosi hölgyek (1935) kikiáltási ára 12 millió volt, majd eladási ára 22 millióra szökött fel. A szintén kalapács alá került Elegáns úr portréja (1933) is majdnem a kezdő ár dupláját érte el, 9,5 millió forintot.

22 millió volt a végső licit a Nagyvárosi hölgyekért

Forrás: Facebook/KIESELBACH GALÉRIA

Az említett galéria és aukciósház árverésein rendszeresen szerepelnek gróf Batthyány Gyula festményei, s van olyan is, amely 30 millióért kelt el. A termékeny művész több száz munkája közül soknak ismeretlen ma is a sorsa, egy részük külföldre került, vagy megsemmisült, esetleg még mindig lappang valahol. Nem egyszer esik szó arról, hogy Polgárdiban és máshol is őriznek tőle még festményeket, mivel életében volt olyan időszak, amikor valamelyik művét adta cserébe élelemért vagy más szolgáltatásért, előfordult, amikor ajándékként. Ezért is hozta izgalomba a közelmúltban a Polgárdiban élőket annak a híre, amikor egy régi ház felújítása közben befalazott festmények kerültek elő a pincéből. Nemcsak a képek hirtelen eltűnése, de az is szóbeszéd tárgya lett, hogy budapesti rendőrök vizsgálódtak az ügyben.