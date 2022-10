Rendőri hirek

Kleiner Pál és társai szerdán este Varga István vendéglőjének ablakait beverték s többeket inzultáltak. A rendőrség letartóztatta a garázdálkodókat, s ügyüket az ügyészséghez átteszi. — Máhr Pál elemeit egy szabadelvűpárti zászlót a választás napján, s ablakfüggönyt akart belőle csinálni. Az eljárást ellene megindították. — Pintér Jánost utczai garázdálkodásért a rendőrség egy napi fogsággal büntette. – írta a Székesfehérvár és Vidéke 1896. október 31-én.

Sárosd villanyt, utat és szociális otthont kap a népi demokráciától Sárosd dolgozó parasztságát a népi demokrácia három újabb ajándéka foglalkoztatja. A legfontosabb valamennyi között, hogy néhány napon belül kigyullad a villany a faluban. Ugyancsak szépen haladnak az útépítési munkák is. Sárosd község és vasútállomása között már teljesen rendbe hozták az országot, most a Seregélyes felé vezető út kerül sorra. Napi 200—250 méteres szakaszt készítenek el az útból. A harmadik esemény Sárosd életében, hogy a volt urasági kastélyban rövidesen megnyílik a megyei szociális otthon, ahol a munkaképtelen, öreg, egyedülálló embereket helyezik. – jelent meg 1949. október 29-én a Fehérvári Napló hasábjain.

Tűz Gárdonyban.

Szerdán délelőtt 10 óra tájban, eddig meg nem állapított okból kigyulladt Csik István gárdonyi gazdálkodó istállója. A tűz néhány pillanat alatt az egész istállót lángba borította és a kivonult tűzoltóságnak csak nagy üggyel-bajjal sikerült megakadályozni tovább terjedését. A kár több, mint 2000 forint. – írta szintén a Fehérvári Napló

Tatarozzák a házakat Még az időjárás kedvez, az építő állványok nem tűnnek el Székesfehérvár házai körül. Az Ingatlankezelő Vállalat újabb házak tatarozására adott megrendelést a Tatarozó Vállalatnak. Rövidesen megkezdik a Vörösmarty tér 5. számú háznak és

a Szabadság tér 7. alatti ház rendbehozását. A Vörösmarty téren 15 lakást hoznak rendbe, több mint 700 ezer forintos költséggel. A Szabadság tér 7. alatt a külső homlokzat és az udvari lakások javításához kezdenek. A gázt is bevezetik azokba a lakásokba, ahol még nincs. Az építőmunkások a Kossuth utca 5. számú házon is dolgoznak. Itt a vizes, földszintes lakásokat tatarozzák, szigetelik. A lakók ideiglenes szállásáról gondoskodott az Ingatlankezelő Vállalat. A bérlők kérésére tovább folytatják az ereszcsatornák felújítását is. A tervek szerint a közeli hetekben újabb kétezer folyóméter ereszcsatornát újítanak fel. – tudósított a Fejér Megyei hírlap 1958. október 29-én.