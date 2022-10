Nagy ágynemű lopás

"Az őszi idő beálltával napirendre kerültek a lopások is. Akármit olvasson az ember, mást nem lát, lopás, betörés, öngyilkosság. A helybeli rendőrkapitánysághoz naponta több sürgöny érkezik a megye különböző részeiből, kisebb-nagyobb lopások tárgyában. Ma reggel is érkezett egy sürgöny, mely jelenti, hogy Tabajdorfi Bori Bálinttól 4 dumát, 5 párnát, 15 vánkost, 10 lepedőt, 1 kivarrott czifra új bundát, több felső ruhát elloptak. A rendőrség tudatta az esetet a sorompósokkal, ha esetleg erre jönnének a tolvajok, fogják el" - számolt be az 1882-es október ötödekei Székesfehérvár és Vidékel a különös lopásról.

A régészeti ásatások

"Nagyban folynak Henriszmann Imre kitűnő tudósunk felügyelete mellett. Legutóbb közvetlen a püspöki palota déli oldalán kezdették meg az ásatásokat, s itt egy oszlop alsó részeire bukkantak, mely oszlop a szent István templomához tartozott. Találtak még a templomhoz tartozó több épületrészt, úgy sok emberi csontot. A hazafias kegyelet nevében kötelességünknek tartjuk e helyütt felszólalni, hogy az ásatások alkalmával talált csontokat ne adják el a czukorfinomítóknak, mint azt teszik, mert tudjuk, hogy Fehérvárott 30 király, több nádor és főúr sírja volt, melyek nagy részt feldulattak. Igen könnyen megeshetik, hogy Nagy Lajos, vagy törökverő Mátyás csontja is közte van, s az nem nagy dicsőségünkre válik, ha világhírű őseinknek csontjával czukrot raffiniroznak. Szerintünk a kiásott csontokat vagy valamelyik kriptába kellene elhelyezni, vagy külön sírt ásatni, s oda temetni el" - olvashatták az 1882-es október ötödikei Székesfehérvár és Vidéke hasábjain az olvasók.