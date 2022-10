"Szerettem volna tovább dolgozni"

Az 1962-es Fejér Megyei Hírlap október 3-i lapszámában hosszan írnak 17 nyugdíjba küldött ember esetéről. Azt panaszolják, hogy nemcsak az bántja őket, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül nyugdíjazták őket az ősz közepén, de még el sem búcsúztatták őket kollégáik, pedig volt, aki harminc évet is dolgozott a Pamutkolor Műveknél. Született ugyan terv rá az üzemben, hogy a vállalat és a szakszervezet közösen búcsúzik minden nyugdíjastól, de nem történt semmi. "Mibe került volna, ha előkészítették volna a nyugdíjazásokat, beszélgettek volna az idős dolgozókkal problémáikról, terveikről? Mibe került volna egy-egy kedves, bensőséges kis ünnepség, búcsúzás a nyugdíjba menőtől? Párszáz forintba, s egy kevés emberségbe, gondoskodásba" - részletezi az újságíró.

Finn dingi már ötven éve

A legutóbbi olimpián került köztudatba igazán a finn dingi, holott már 1972-ben is űzték e sportot hazánk fiai, ahogy arról a korabeli Hírlap tudósít: "Ideális szélviszonyok mellett több mint 40 versenyző részvételével került megrendezésre Balatonalmádiban a HL nemzetközi Videoton Kupa vitorlás-verseny. A hagyományos versenysorozaton nyugatnémet sportolókon kívül a velencei-tavi egyesületek is négy versenyzővel képviseltették magukat. A verseny rangjára jellemző, hogy a más hajóosztályokban versenyzők is erre az alkalomra a Finn dingiben versenyeztek. Többek között az olimpikon Gosztonyi és Litkei is. Az öt futam összesített végeredménye: 1. Tuss Miklós (Videoton SC) 2. Schmalcr József (Videoton SC), 3. Eszes Béla (Keszthelyi Petőfi SC)."

"Csendért lármázunk"

1982-ben több panasz jelzi : Székesfehérvár egyes területein nincs rendben a lakosság és a vendéglátás kapcsolata. Néhány ügy, mely felkavarta az állóvizet: a Barátság bisztró körül kialakult tarthatatlan helyzet, a Jancsár söröző és a Strand bisztró lakosságot zavaró ténykedése, s legutóbb a discó hangereje késztette panaszlevél írására a Stop étterem és a Szabadság étterem környékén élőket. "A panaszok oka közös: a vendéglátóipari egység az ott szolgáltatott zene hangerejével, esetleg az ott szórakozó vendégek hangoskodásával zavarja, egyes területeken egyenesen elviselhetetlenné teszi a környékbeli lakosság életét." S hogy találtak-e végül megoldást ezekre a gondokra? Az eltelt idő a tanúja...