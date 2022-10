Rendőrségünk figyelmébe

"Megbotránkoztató, az erkölcsi érzetet lábbal tapadó dolgok folynak vasárnap délutánonkint a „Zichy“ rece „baka-ligetben.“ Péter-Pál nap délutánján saját szemeinkkel láttuk, midőn a rész iránt annyira fogékony tanuló ifjúság kíváncsian állt körül egy bokrot, honnét nem sokára egy délczeg hadfi s utána egy konyhahölgy bujt elő. Ez már mégis csak sok. Hol bujkáltok connstáblerek ? melyik korcsmában pityizáltok ?" - vonja kérdőre a rendőrség tagjait egy felháborodott olvasó az 1882-es októberi Székesfehérvár és Vidékében.

A közszeméremsértő szamarak

"A duna-pentelei községházhoz a napokban két szamarat kisértek be. Nem átvitt értelemben értendő szamarakat, hanem valóságos, hamuszinü, négylábú és pedig kanca szamarakat kisértek be a községházához. A szamaracskák ugyanis hogyan-hogyan sem elmaradtak a gazdájuktól s nem volt más hátra, mint bevinni őket a községházára, amig a jogos tulajdonosuk nem jelentkezik. Egyesek azt mondják, hogy azért vitték be őket a községházára, mert közszemérem elleni kihágást követtek el, midőn öltözetlenül sétáltak a község főutcáján, mások meg azt állítják, hogy a szamarakat azért fogták be, mert a községi börtönök reputatiójának megőrzése végett egyszer már szükségessé vált, ha mást nem, hát szamarakat bekvártélyozni - írja az 1902. októberében kelt Székesfehérvár és Vidéke.

Nem akárki köpölyözhet

"Az 1876 évi kelt belügyminiszeri szabályrendelet rendelkezései az orvostudomány mai állásának már nem felelnek meg; a vérbocsátás jelenleg is fontos gyógytényező ugyan bizonyos meghatározott esetekben és ezért annak alkalmazására és végrehajtására csak megfelelő képzettségű orvos lehet hivatva. Ezért a fent említett elavult szabályrendeletet hatályon kívül helyezem és úgy az érvágás, mint a köpölyözés gyakorlásától az orvosi minősítéssel nem rendelkező egyéneket eltiltom" - írta Fejérvármegye Hivatalos Lapjában a Fejérvármegyei ispán kereken száz évvel ezelőtt.