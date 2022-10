Verekedés

Székesfehérvár és Vidéke 1882-ben megjelent lapja szerint három testvér, név szerint Nagy József, György és Antal összeverekedtek Nagy Mihályné kocsmájában, Tőke József és Gaál György “kiszolgált” huszárokkal. A testvérek fehérvári szokás szerint (a lap fogalmaz így) bicskát rántottak és ezzel támadtak a huszárokra, de pórul jártak. Nagy József egyik testvérét a dulakodás közben súlyosan megsebesítették, akit orvoshoz kellett vinni. Hogy mi lett a duhajkodók sorsa, arról nem szólt a fáma.

“Eldöngetett” hamiskártyás

140 évvel ezelőtt, szintén a székesfehérvári lap szerint a „Fekete sas“ kávéházban egy kis kártyázásra gyűltek az atyafiak. Közéjük keveredett egy hamis játékos is, akinek sikerült elnyernie az aprójukat. Amikor észrevették, hogy játékostársuk nem “tiszta kezű”, közrefogták, becsukták a kaput, hogy meg ne szökhessen és rendőrt hívtak. Meg is jelent a rendnek mámoros őre. Mivel a kaput zárva találta, nagy bölcsen kisütötte, hogy ahol zárva az ajtó, ott nem lehet baj. Elballagott szép csöndesen. Eközben óriási zsivaj volt a kapu alatt. A hamiskártyást rendesen eldöngették, óráját, láncát és pénzét is elvették, s végezetül a kapun “kiröpítették”.

Vihar van, kenyér nincs

Bicskén áramszünet miatt hat órán át szünetelt a termelés a helyi sütödében. Ahogy azt lapunk 1972-ben írta, péntekre virradó éjszaka nagy vihar vonult át Tatabánya térségében és emiatt a bicskei transzformátorállomás meghibásodott, órákon át szünetelt az áramszolgáltatás. Mivel a baj nem jár egyedül, a megyeszékhelyen is szünetelt a gázszolgáltatás, így a Palotai úti üzem is kényszerszünetet tartott, szombaton délután. A termelés átcsoportosítása miatt körülbelül 30 mázsa kenyeret vittek el Bicske és környékére, ennek hiányát viszont szombaton Fehérváron érezték meg..