Hatvan éve is a fűtés volt a fő kérdés ebben az időben, ám ekkor egy vadonatúj fejlesztésnek köszönhetően gombnyomásra indulhatott az akkor ez még szokatlannak számító rendszer.

A Fejér Megyei Hírlap 1962. október 14-i lapszámában arról ír, hogy „Gombnyomásra indul a távfűtés„. A tudósítás szerint nagy dolog ez, ugyanis korábban Dunaújvárosban eddig a lakások többségét az ideiglenes hőközpontból fűtötték. Ez 4 ezer lakás mellett 32 középület, azaz iskolákat, művelődési házakat, filmszínházat és a kórházat is érintette. A terhelést azonban már nem bírta a rendszer, így még májusban megkezdték az első végleges hőközpont építését. Erről így szól a korabeli tudósítás: „Korszerű elosztó berendezéseket, nagyteljesítményű szivattyúkat, valamint műszereket szereltek fel. A hőközponttól a déliváros kapui negyed házaiig a föld alatt hetven méter hosszúságban járható alagutat is építettek….” A fejlesztésnek köszönhetően a központi munkairányító teremből egyetlen gombnyomásra indíthatók a szivattyúk, amelyek viszik a forró vizet azaz a távfűtést az érintett lakásokba. A keringő víz hőmérsékletét műszerek mutatják és regisztrálják. A cikk szerint néhány napon belül megkezdődött a próbaüzem. A központ kialakítása akkor 4 millió forintba került. Az akkori tervek között további hőközpontok kialakítása szerepelt, hogy minden lakásba eljuttassák a távfűtést.



Ugyanez a lapszám tudósít arról, hogy elkészült a Móri Állami Gazdaság új pincéje és présháza. Erről az épületről kiderült, hogy már az idén szüretelt szőlőt is itt dolgozzák fel, melynek során az eljárás szinte teljesen automatikusan történik. „Vontatóval szállítjuk ide a szőlőt. A különleges sajtárokat futómacska segítségével emeljük le a vontatóról. A sajtárból a szemzőbe kerül a szőlő, innen egy másik eljárás után pedig a sajtoló gépbe. A must szivattyú segítségével jut a hordókba” – magyarázta az igazgató.