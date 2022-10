Szerte Fejér megyében megemlékeznek azokról, akik nemcsak kimondták, de tettek is azért, hogy egy hazug világ eltűnjön a süllyesztőbe. A több agyonhallgatott évtized után sokunknak rá kellett döbbennie, hogy a fegyvertartó hős pesti srácok lelki oldalán ott álltak országszerte a csendes vitézek, akik úgy adták életüket, hogy azért nem követeltek másikat. Az ő neveiket csak évtizedekkel később tanultuk meg. Ilyen volt Skorka Károly író, újságíró, kinek legnagyobb bűne az volt, hogy a „Világ proletárjai, egyesüljetek!” globalista-kommunista csatakiáltást a forradalom napjaiban levette a Fejér megyei napilap címlapjáról, és Vörösmarty szavaival helyettesítette: „Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar!” Ezért 1963-ban a börtönben kellett meghalnia. És akkor nem tudjuk, milyen sokan vannak, akiknek már a neve sem maradt fenn. Október 23-án az 1956-os forradalom ismert és névtelen hőseire emlékezünk, kiknek ereje akkora volt, hogy ma is nekik köszönhetjük szabadságunkat.