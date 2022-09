Az elveszett aktatáska

A média erejét veti be az 1982. szeptember 15-én kelt cikk írója (Juhász Béla), amikor az alábbiakról ad szélesebb tájékoztatást: „Az alapi tanácsháza folyosóján kifüggesztett fali tájékoztatón halpikkelyszerűen sokasodnak a cédulányi hirdetmények. Ilyen is, olyan is. Némelyek duplán is szerepelnek. Legtöbb a tűzoltóság utasításait kürtölné világgá. A frissebbek még őrzik papírgyári fehér színűket, némelyek már sárgulni kezdenek. Mint ez is itt: „A Községi Közös Tanács V. B. szakigazgatási szerve értesíti a lakosságot, hogy a szakigazgatási szervhez 1981. november 5- én leadásra került 1 db. táska, tartalmával együtt, melyet az igazolt tulajdonosa átvehet.” A táskáért – sem tartalmáért – a mai napig nem jelentkezett senki. Alighanem már nem is fog. Meglehet, sosem járt a községi tanácson, hogy olvashatta volna a hirdetményt. Vagy járt, de nem olvasta. Vagy átutazó ember veszítette el itt a táskáját? Erre kevés az átutazó. Vagy idevalósi volt, de lehet, hogy már nem az. Alap lélekszáma az utóbbi években egyre csökken. Jelenleg 2400.” A hír utóélete is érdekel minket: ha valaki végül jelentkezett a táskáért, írja meg nekünk, s azt is, ha még mindig – immár 41 éve – az alapi „tanács” portáján porosodik. S azt is, ha valaki a mostani szemlénk után kap a fejéhez, hogy elvesztett valamit...Mi szóltunk!

Fegyházból fegyházba

A liftben támadt 12 éves kislány áldozatára P. József 35 éves táci lakos, akit visszaeső bűnözőként vontak felelősségre ezúttal a Székesfehérvári Megyei Bíróságon – adta hírül a hírlap ugyanebben a lapszámban. A per tárgyalásán fény derült rá, hogy a vádlott csak pár hónappal azelőtt szabadult a fegyházból, hogy újabb bűncselekményét elkövette. Szerencsére egy lakó épp azokban a percekben akarta használni a liftet, észrevette, hogy a fülke elakadt, így megzavarta a bűnözőt. A bíróságon 6 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélték a táci férfit, amit ugyancsak fegyházban hajtottak végre.