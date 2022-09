Egy szép gesztus

1882. szeptember 14-én Székesfehérvár és Vidéke számában olvasható volt egy köszönetnyilvánítás Vécsey Lipóttól. „Alulírott a múlt napok egyikén Fehérvárott tartózkodtam, mely alkalommal elvesztettem 200 írttal terhelt pénzes tárczámat. Az elvesztett tárczát T. Krausz Mórné úrnő találta meg, ki is szives volt azt azonnal nekem vissza adni, miért is elmulasztatlan kötelességemnek tartom a nyilvánosság előtt a nevezett úrnőnek őszinte forró köszönetemet nyilvánítani.”

A véres búcsú

„A perkátai búcsú ma holnap híressé válik. Nem azért, mert kisasszony napján tartatik, se nem azért, mert 3 napig elhúzódik, hanem azért, mert borzasztó véres verekedések szoktak ilyenkor történni, így az idén is búcsú napján egy pár késszúrás megtörtént, nagyobb verekedés tán csak azért nem nőtte ki magát, mert az egész járás pandúrja őrködött a rend és béke fölött...Ha már egy község jó része annyira sülyedt, hogy megfeledkezik emberi méltóságáról s mint vadállat marcangolja egymást, akkor az elöljáróságnak szent kötelessége az ily mulatságokat egyszerűen betiltani.” – számolt be 140 évvel ezelőtt az újság.

Sima hazai siker

30 évvel ezelőtt, 1992. szeptember 14-én számolt be a Fejér Megyei Hírlap az akkori nevén Videoton-Waltham FC Diósgyőri FC elleni bajnoki mérkőzéséről. A csapatok ütközetére 3000 néző volt kíváncsi, a Vidi összeállításában ott volt a jelenlegi sportigazgató, Sallói István, valamint a fiatal Horváth Ferenc, utóbbi a 17. percben be is vette a miskolciak kapuját. A Fehérvár 3-0-ra nyert a hatodik fordulóban. „A győzelem számszerűen is jelentős, de ha a kínálkozó lehetőségeknek a felét kihasználja a Videoton-Waltham, akkor ennek a duplája is lehetett volna.” – foglalta össze a mérkőzés képet a Hírlap tudósítója.