Remény egy fiatal életért

Az 1882. szeptember 9-én megjelent Székesfehérvár és Vidéke egy szépsége miatt Venusként is emlegetett, Staudt Fánni nevű hölgy történetéről számolt be. A 19 éves, székesfehérvári születésű lány – Miskolcon – egy kávéházban pincérnőként dolgozott. Egyik nap (csütörtök) reggel 9-kor megmérgezte magát; ám ezt a „háziak” még időben észrevették, így hozzá orvost hívtak, ellenszert adattak be vele s a közkórházba szállították. Itt a rendőrség kihallgatta, amely során kiderült, „Staudt Fánni boldogtalan szerelmét vallotta öngyilkossága okául”. A lány Székesfehérváron lakó özvegy édesanyjának búcsúlevelet is hagyott, melyben arra kéri, „ha egykor Miskolczra a sors hozná, látogassa meg síromat hol én pihenni fogok”. A cikk eképpen zárul: „Az ellenszer idejében alkalmaztatván, a boldogtan életben maradásához van remény.”

Ajándékot adnak át

A csákvári kerület országgyűlési képviselője, Meszleny Lajos „folyó hó 17-én, az éjjeli vonattal Kossuth Lajos hazánk nagy fiához utazik: hogy több képviselőtársával együtt átnyujtsák ama gyönyörű albumot, melyet a függetlenségi és 48-as párt Kossuth Lajosnak 90-ik születése napjára tisztelete jeléül készíttetett. (...) A függetlenségi és 48-as országgyűlési képviselők küldöttségében megyénkből Meszleny Lajoson kívül Nagy Gyula a rácz-almási és Szluha István czeczei földbirtokos és a paksi kerület országgyűlési képviselője vesz részt” – írta meg 1892. szeptember 10-én a Székesfehérvár és Vidéke.

Járvány – vagy mégsem?

A hasihagymáz – ismertebb nevén: hastífusz – szó kiemelésével kezdtek egy rövid hírt az 1902. szeptember 9-én megjelent Székesfehérvár és Vidéke újságban. A cikk aztán így folytatódott: „járványról irtunk egyik utóbbi számunkban, mely Dinnyésen lépett fel. Mint most illetékes helyről értesülünk, aggodalomra semmi ok nincsen, mert járványról szó sincsen. Mindössze egy eset fordult elő.”