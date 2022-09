A pákozdi Katonai Emlékpark (KEMPP) XIII. Honvédfesztivál programsorozata keretében emlékeztek meg szerdán arról a haditanácsról, melyre 1848. szeptember 28-án, 174 évvel ezelőtt került sor a sukorói templomban, a Pátka-Pákozd közötti magaslatok közelében.

174 éve, ugyanebben az időben, ezen a ponton ülésezett a haditanács, melyen részt vett az akkori politikum, katonai vezetés és a leköszönő, de még ügyvezetőként működő miniszterelnök, Batthyány Lajos is. Móga János altábornagy pedig fogadta a volt miniszterelnök parancsát, mely szerint a független magyar kormányra felesküdve vegye fel a harcot és állítsák meg a betolakodókat. Felcsatolta hát kardját, s csapataival felvonult a Pátka-Pákozd közötti völgyi magaslatokra. Ennek a magaslatnak az egyik ilyen pontja a Mészeg-hegy, ahol felállították állásaikat a tüzérek, s valószínűleg ezen a területen állt a fővezérség is – ahonnan az egész területet belátták. Akkor ez még a fehérvári káptalan pusztasága volt, községi legelő, csak foltokban voltak rajta fás területek, máshol szőlők borították. Jellasics, az ellenséges csapatokkal itt lendült támadásba, ám a folyamatos tüzérségi ellencsapásokat nem tudta elhárítani, ezért fegyverszünetet kért. Ezzel pedig gyakorlatilag elveszítette az ütközetet. Móga tudatos vezetőként - ügyelve a politikai helyzet törékenységére -hagyta, hogy a háromnapos fegyverszünet alatt Jellasics Bécs felé elhagyja az országot. A szabadságharc egyik legnagyobb emlékműve is ezért került ide 1951. szeptember 27-én – meséli Görög István, a KEMPP ügyvezetője a jelentős magyar történelmi esemény hátterét.

Sukorón pedig Batthyány Lajos és Móga János szobra emlékeztet arra: a pákozdi csatában bebizonyította a hadsereg, képes és kész megvédeni a nemzet ügyét. A 174. évvel ezelőtti haditanácsra így emlékeztek tehát a sukorói templomban, ahol Kardos Ábel lelkész, majd Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke mondott beszédet.

Éppen így nézhetett ki a pákozdi csata 1848-ban. Most ,2022-ben is rekonstruálták a történteket

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- A győzelemmel elsősorban erkölcsi és morális diadalt aratott a honvédsereg. A Pákozd-Sukorói diadal a szabadságharc jelképévé vált, annak ellenére, hogy az ütközet nem tartozott a szabadságharc nagy legnagyobb méretű csatái közé - fogalmazott az elnök, s hozzátette: a sebtében toborzott, kiképzésben alig részesült új nemzeti honvédsereg hősiességével, határozottságával megmentette a fővárost és a forradalmat.

- A forradalom eszmeisége, a nemzeti identitás megjelenítése örök példa és követendő irányt jelentett elődeinknek és jelent mindannyiunk számára - tette hozzá, ahogy azt is: - Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti tudatunk részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni.

Móga és Batthyány szobra Sukorón emlékeztet a történtekre

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Molnár Krisztián kiemelte: most nem vagyunk egyedül. Legnagyobb erőnk az összefogás lehet, hangsúlyozta. - Ha van valamikor szükség arra, hogy konzekvensen hirdessük értékeinket, hogy őszintén erősítsük a nemzeti összetartozásba való hitünket, hogy visszatérjünk a kereszténység tanításaihoz, keresztény hitünkhöz, akkor az most van. Most van annak az ideje, hogy elérjünk azokhoz, akiket fontosnak tartunk magunk mellett. Hogy tudjuk a másikról, hogy hozzánk, hogy közénk tartozik, hogy a közös nyelv, a közös kultúra, a közös gondolat ereje együvé kovácsolja a nemzetet. Nekünk a múltban a jövő kiemelten fontos. Ezért védjük és állunk ki értékeink, szabadságunk és jogaink mellett, mint tették egykoron hős honvédeink!

A Honvéd férfikar műsorát ima, majd pedig koszorúzás követte a templom falánál.