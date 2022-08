A hamis nyakláncz

„Szomorú özvegységre jutott Burs egy esztendeig viselte azt illő szomorúsággal” – írta a Székesfehérvár és Vidéke 1890 nyarán, s a történet itt, a gyászidőszak lezárultával vett egyszerre nagyon elegáns és meglepő fordulatot:

„Nemrég azonban elhatározta hogy abbahagyja a szomorúságot és hozzákezd a vidám özvegységhez. Bevezetésül összeszedte elhunyt neje ékszereit és elvitte egy ékszerészhez, hogy túladjon rajtuk. Mert először is fájt az ő hűséges szívének, hogy e drágaságok folytán elhunyt kedvesére emlékeztették, másodszor fájt az ő praktikus lelkének, hogy ezek a kincsek kamatozás nélkül heverjenek. Volt a többi közt egy nyakék, melyet ő vásárolt a boldogultnak születésnapjára, kerek száz forintért. Ritka szépségű darab volt ez, csak az volt a hibája, hogy hamis kövek díszítették. Tréfából odanyújtotta ezt is az ékszerésznek, hogy mennyit adna érte? Ez megnézte figyelmesen és kijelentette, hogy a kövek testvérek közt is megérnek kétezer forintot. Bár abban a hiszemben, hogy az ékszerész kötekedik oda kínálta a nyakéket és nagyon elbámult, mikor az mohon kapott rajta. – De hogyan adhat ön ezekért a kavicsokért kétezer forintot, mikor én vettem százért? – kérde megütődve B. ur. – Tévedni méltóztatik – felelt mosolyogva az ékszerész – ezek a kövek nem ugyanazok, melyeket ön vett tőlem. Vagy hat hónap előtt itt járt boldogult neje egy ur kíséretében, akit unokatestvéreként mutatott be s ez az ur kicserélte a hamis köveket igaziakkal. Ráfizetett az ékszerre háromezer forintot.

B ur szótlanul távozott s azóta nem gyászolja többé olyan kegyelettel felesége emlékét” – zárul a regénybe illő híradás, s mi hisszük, hogy nem csupán az írói fantázia, az élet is produkálhat ilyen jó sztorikat!

Panasz a piszokdombra

Az évszám és a lap is ugyanaz, hasábjain ezt olvastuk: „Városunk több tekintélyes polgára panaszkodik, hogy a kanálisokból kihányt sár mindezideig az úton hever, s egyrészről lehetetlenné teszi a közlekedést, de a nagy bűz meg is fertőzteti a levegőt, s veszélyezteti a kanális parton lakók egészségét. Jó lenne, ha az illetékes közeg mielőbb intézkedéseket tenne e piszokdomb eltávolítására.”