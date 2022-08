Az elmúlt nyarat megélve azt hihetnénk, még talán sosem volt olyan száraz ez az évszak, mint most. Ámde visszalapozva pár évtizednyi újságot, bizony kiderül: harminc éve még ennél is súlyosabb volt az aszály. Ami talán egyedüli jó hír ebben, hogy abból is kijöttünk. Reméljük, ezúttal sem lesz másképp… Az 1992. augusztus 31-i lapszám egy satnya kukoricás fotójával a címlapon számolt be arról, hogy „Felbecsülhetetlen károkat okozott a mezőgazdaságban a hosszan tartó aszály, a csapadékhiány eddig szinte ismeretlen mértéket öltött. Székesfehérvár környékére például ebben az évben mindössze 239 milliméter csapadék hullott. Az aszályban így nem meglepő, hogy augusztus utolsó napjaiban úgy néz ki a kukorica, mintha októbert írnánk.” Ezt olvasva, az időutazásban résztvevő olvasóban felmerül a kérdés: ha akkor ilyen rossz volt a helyzet, akkor most hogy is van ez? Nos, megnéztük: 2022-ben augusztus 29-ig 251 milliméternyi eső hullott összesen.

Harminc éve azonban volt más is, amiről megemlékezett az akkori lap: „Széles körű összefogással - közadakozásból, az önkormányzat, valamint a település közületeinek támogatásával - épült föl a Sárbogárdhoz tartozó Sárszentmiklóson a második világháború áldozatainak emlékműve. A rusztikus, vörös márványból készült mementót vasárnap délelőtt 10 órakor - ünnepélyes külsőségek között - avatták föl.”