Mindent a dugóról…

A Kevesebb alkoholt! címet viselő hír mellett közvetlenül olvasható az alábbi Dugó elnevezésű jegyzet, ami 1982. augusztus 26-án jelent meg a Fejér Megyei Hírlapban. Előbbi hír egyébként arról szól, hogy az alkoholizmus elleni küzdelemben sajátos eszközeikkel tevékenyen részt vesznek a vöröskeresztes alapszervezetek is. „Sokrétű tevékenységüknek egyik legnehezebbike ez. Segítenek a felderítő és megelőző munkában a területi és munkahelyi, alkoholizmus elleni társadalmi bizottságok is, melyeknek száma már huszonkilencre nőtt a megyében.”

Talán ez ihlette meg a szerzőt (bk), s akkor most a jegyzet: „Kezdetben volt a parafadugó. Közönséges, jól záró, megbízható, amelyet dugóhúzó segítségével, vagy némi gyakorlattal ki lehetett húzni az üvegből. Aztán jött a műanyag. Késsel, fúróval, szöggel és kalapáccsal próbálkozhat az ember, mire egyik-másik üvegből sikerül kicsalogatni. Körömmel ne próbálkozzunk, úgy is letörik. Mármint a körmünk. Ellenben tudom ajánlani a százas szöget, melyet előzőleg gázlánggal hevítünk izzóra. Ezzel fúrjuk, égessük át a műanyag dugót. Igaz, kicsit büdös, de biztos a siker. Ha nem megy, könnyed mozdulattal törjük le az üveg nyakát, tartalmát szűrjük át selyemszitán. Hát kérem, ennyi az egész. Néhány ötlet, kitartás, egy kis kézügyesség. Érdemes volt e csekélység miatt annyit emlegetni a gyártók őseit?”

„Gáztámadás”

Kabáczy-fotóval jelent meg egy szösszenet ugyanebben a lapszámban arról, hogy egy autós kipufogója csak úgy okádta magából a füstöt: „Valóságos »gáztámadást« indít a városi levegő tisztasága ellen ez a képünkön látható autókipuffogó, amelyet a székesfehérvári utcán kapott fotósunk lencsevégre. A rosszul beállított, túlzott szennyezéskibocsátó gépjárművek környezetkárosító hatása sajnos még mindig számottevő megyénkben. Pedig – a szabálysértés esetleges következményein túl – a járművezetők lelkiismerete is visszatartó erő lehetne, az effajta légszennyezések ugyanis közvetlenül az emberi egészséget károsítják.”