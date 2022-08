A pofozkodó csendőr

Zseniális bűnügyi tudósítást olvastunk a Székesfehérvár és Vidéke egy 1902. évi – nyári – lapszámában, ezt tényleg szó szerint kell idéznünk: „Tánczmulatság volt Duna-Adonyban 1901. szeptember 1-én özv. Csabajdiné korcsmájában. A falu „eleje” a tánczmulatságon volt, mig a bevált „rekruták” egy másik ivóban ittak a hazáért, hosszukat és nagyokat. Persze, hogy összekaptak ezek azon, hogy ki az igazi katona, aki 2 évig szolgálja a királyt, vagy aki 3 évig eszi a császár sótalan kenyerét. A gordiusi csomót a szokott módon, bicskával vágták szét, ami megint a „piros lé” folyását vonzotta maga után (ha ez egy mai közlemény lenne, talán úgy írnák: „a piros lé kifolyásra került”– a szerk.). A verekedés hírére megjelentek a csendőrök is és keresték a megugrott hőst, Köllner Pétert. A Csabajdi-korcsmában rá is akadtak és bementek érte, mikor Raboczky János helyet kért az egyik csendőrtől, hogy a tánczolókhoz mehessen. Feleletül a csendőr egy hatalmas pofonnal válaszolt a legénynek, aki erre a fegyverét akarta lekapni a válláról, de ez nem sikerült neki. Mármár lövésre került a sor, mikor a csendőr társa higgadtan felszólította a legényeket, hogy távozzanak. — Tegnap volt a folytatása ez ügynek a törvényszék előtt, hol Raboczky hatóság elleni erőszak bűntettével volt vádolva; de dr. Nemessy ügyész igen helyesen elejtette a vádat, mert tulajdonképen a csendőr provokálta a vádlottat a bűnös cselekedetre akkor, mikor őt ok nélkül pofonvágta. A bíróság is belátta, hogy itt vádlott csak passzív ellenállást fejtett ki és megszüntette az eljárást.”

Férfiaknak ingyen

Egy másik tudósítás, ugyancsak 1902-ből, egy „új találmányú” orvosságot ajánl a férfi olvasók figyelmébe, ami azt ígéri, „az elveszített erőt visszaállítja”. Az első csomagot – jó marketingérzékkel – ingyen kínálják az érdeklődőknek, csupán írni kell „érte”. Nagyon diszkréten hozzá is teszik a hirdetők: „a csomag oly szépen be van csomagolva, hogy annak alakjáról senki sem fogja kitudni, mit tartalmaz”.