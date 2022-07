A Fejér Megyei Hírlap 1972. július 15-i lapszámának címlapján hozták a hírt, hogy „A dunaújvárosi műszaki főiskola 1969-ben nyerte el a főiskolai rangot, s az első üzemmérnökök az idén fejezték be tanulmányaikat. Pénteken délelőtt a Nehézipari Műszaki Egyetem dunaújvárosi kohó- és fémipari főiskolai karán rendezték meg az első üzemmérnöki diplomaosztó ünnepséget.” Ahogy a tudósításból kiderült, „három szakon: metallurgus, alakítás-technológus és üzemgépész szakon összesen 365 hallgató kapta meg az üzemmérnöki diplomáját. Ebből a régebben végzett hallgatók közül száz felsőfokú technikus a féléves különbözeti tanfolyam, illetve a különbözeti vizsga után szintén üzemmérnöki diplomát kapott. A nappali tagozaton végzett több mint 180 üzemmérnök zöme Dunaújvárosban, a Dunai Vasműben helyezkedik el.”

Ugyanennek a lapszámnak a végén jubileumi születésnapról is megemlékeztek: „Dózsa György születésének ötszázadik évfordulója alkalmából érdekes házi kiállítás látható Székesfehérváron, a megyei levéltárban.” – áll a cikkben, ahogy az is: a tárlat „régi könyvekkel, képekkel és fametszetekkel idézi fel az 1514. évi parasztfelkelés eseményeit. A kiállítás felöleli az ezt megelőző és követő időket is, hogy érzékeltesse a parasztfelkelés okait és következményeit…”

A 10 évvel későbbi, 1982. július 15-i lapban pedig egy fotó erejéig arról számoltak be, hogy „Új gyermekintézménnyel gazdagodott nemrégiben Ercsi nagyközség. A korszerű százszemélyes óvodát benépesítették már az apróságok”.