Köszönet a halászléért

Sok egyéb mellett a szerkesztőségi postaláda tartalmát is szemügyre vehették lapunk hasábjain 1972. augusztus 29-én. Érkeztek panaszok észrevételek, s korábbi írásokra reagáló levelek is, ám volt köztük egy egészen vidám hangvételű írás is: egy köszönetnyilvánítás, ami Horváth István agronómustól érkezett a szerkesztőségbe.

„Két külföldi agronómussal járom az országot. Nagyon szeretjük a jó halászlevet, és sok helyre betérünk miatta. Sajnos ritkán lehet igazán jót kapni. Az agárdi halsütő vezetője viszont olyan kitűnő halászlével kínált meg bennünket, hogy az országjárásunk során többször visszatértünk hozzá. Dicséretet érdemel még az udvarias kiszolgálás is, melyben Agárdon részesültünk.” – fejezte ki háláját olvasónk.

„Csak” egy évet kell várni

„Lesz-e elegendő autó 1982-ben?” – tette fel a kérdést a Fejér Megyei Hírlap 40 évvel ezelőtt. Nos, akár hiszik, akár nem, akkora már egymilliónál is több, egészen pontosan 1 millió 100 ezer magántulajdonú személygépkocsi rótta hazánk útjait. A Személygépkocsi Értékesítő Vállalat vezérigazgatója elmondta, az első félévre 52 ezer gépkocsi szállítására kötöttek szerződést, ám 4,5 ezer autó leszállítása elmaradt.

A szakember arról is beszélt, az új autókra jellemzően igen sokat kell várni, akkoriban több mint 205 ezren várták új járműveik érkezését. A legnépszerűbb márka a Lada volt, ebből 90 ezren várták a különféle típusok megérkezését. Volt olyan gyártmány is, melyre nem kellett sokat várni: a „gyorsan” érkező autókat a befizetés utáni évben már le is szállították.