Az első kisdedóvók

Drucker József, városunk két ízben volt polgármestere által alapított két régi kisdedóvodánk fennállásának 25 éves jubileuma közeledik. Az első belvárosi óvoda ugyanis az 1868. évi febr. 2-án, s 17 hóval később a ráczvárosi második óvoda nyílt meg – írta a Székesfehérvár és Vidéke 1892 júliusában „Alig már hat hó választ el minket első kisdedóvodánk jubileumától, és másfél év második óvodánk örömünnepétől. Valjon a két ünnep a két egylet által külön-külön, vagy pedig maga a törvényhatóság együttesen kívánja-e a két kisdedóvoda örömnapját megülni – az majdan –, remélhetőleg legközelebb fog az illető közegek által elhatároztatni.”

Átadás előtti színház

Épp hatvan éve, az 1962. július 26-i Fejér Megyei Hírlap számolt be helyszíni riport keretében arról, hogyan épül a Vörösmarty Színház. Nem a vezetőket, hanem az építkezésen részt vevő szakembereket kérdezték az állapotokról. Az írásból kiderül: „A falak már állnak. A nézőtér, a színpadi rész és a mellékhelyiségek már állnak. Bár kívülről nem látszik ennyi, belül már megkezdték a nézőtér burkolási munkálatait…” És azért a biztonság kedvéért előrelapoztunk az 1962. november 9-i lapszámhoz, hogy megbizonyosodjunk, sikerült-e a művelet. Persze, hogy sikerült. A kommunizmus diktatúrájában ez nem is lehetett kérdés. A teljes címlap erről szólt, s arról, hogy ez a jeles ünnep „a nagy októberi szocialista forradalom 45. évfordulóján” történhetett meg. A köszöntők sorra ünnepelték – na nem is a színházat vagy a kultúra fellegvárát, de a kommunizmust mindenképp: „Amíg egykor csak álomnak tűnt a kommunizmus, ma korunk roppant erejévé, a földkerekség óriási térségein épülő társadalommá, a világ, az emberi társadalom fejlődését meghatározó tényezővé vált.” És csak pár mondatban ugyan, de helyet kapott a lényeg is: „az ünnepség második részében következett a színháznyitó díszelőadás. A Nemzeti Színház együttesének előadásában a Csongor és Tünde került színre.