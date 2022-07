Gyilkosság, verekedés

A „krimikrónika” fontos része volt a régi újságoknak is. A kéthetente megjelenő Fehérvári Híradó 1882-es egyik júliusi számában olvastuk, hogy gróf Széchenyi Dénes sárpentelei pusztáján az egyik arató gereblyével életveszélyesen megütött egy másikat, aminek következtében a tettes börtönbe, az áldozat kórházba került. Ugyanebben a lapszámban egy gyilkosságról is beszámoltak, melyben egy korábban elvált etyeki kiskereskedő nejét holtan találták a szobájában. A gyilkossággal a volt férjet gyanúsították, miután vért találtak a ruháján.

Átigazolási izgalmak

A labdarúgó-bajnokságok átigazolási időszaka, a játékosok érkezése, távozása már 50 évvel ezelőtt is nagy érdeklődésre tartott számot. 1972. július 14-én többek között ezzel a témával is foglalkozott a hírlap. „Az MLSZ közlése alapján az átigazolások július 10-én 0 órakor kezdődtek és július 24-én 24 óráig tartanak. Eredetileg úgy volt, hogy az NB I-ben lesz villámigazolás. Most azonban úgy döntöttek az illetékesek, hogy mégsem lehet villámmal igazolni. A Videoton a hírek szerint szeretné leigazolni a Győri MÁV DAC-ból Gyömöreit, a Rákóczi SE-ből Kovácsot, és a Kiskunhalasból Vasst. Ugyanakkor Horváth és Cs. Horváth a Táncsics SE játékosa lett” – olvastuk az újság 4. oldalán.

Fordulat a Mach-ügyben

A székesfehérvári vállalkozó, Mach Gyula és a Mach Finommechanikai Műhely tartozásai fejében 1992-ben több pénzintézet is árverést kezdeményezett, hogy a cég feléjük fennálló tartozását kiegyenlítse. A pénzügyi akciók azonban sorra meghiúsultak, egyedül az Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt. szerezte meg a cég 590 millió forint értékű gépparkjának tulajdonjogát. A szövevényes ügyben fordulatot jelentett, hogy Mach Gyula bűnvádi feljelentést tett egy külkereskedelmi vállalat vezetői ellen hitelrontás és az OKHB Rt. ellen csalás címén. Erről olvashattunk 1992. július 14-én.