Többször csak nem szökik meg…

Elfogott szökevényről tudósított a Székesfehérvár és Vidéke 1882. július 13-i lapszáma. „Koch József gyilkos, aki a moóri járásbíróság börtönéből már két ízben megszökött, a moóri szolgabíró erélyes intézkedése folytán e hó 6-án elfogatott, s a moóri járásbíróságnak átadatott. Harmadszor csak nem engedik megszökni.” – írták, s hogy valóban így történt-e, nincs információnk.

De nem lehetne gyorsabban?

„Az, hogy épül, szép, de nem lehetne gyorsabban?” – teszi fel a kritikus kérdést 1962. július 13-án megjelent cikkében Botos László. S, hogy mire gondol a szerző? A 7-es út mentén utazva kapott ihletet, így ír élményéről: „Nagy kanyarokat ír le az út szürke szalagja itt is. Egy-két elhanyagolt épület akad csupán. Szinte kiabál a szépen rendben tartott épületek között. Nagyon ráférne a modernizálás az útnak erre a szakaszára is. Kétoldalt »járda« kanyarog ugyan az úttal párhuzamosan, de rendezetlen, két ember alig fér el rajta egymás mellett. Sok szépet, de valljuk be, hanyagságot is lát itt az átutazó. A gépállomás mellett hatalmas, modern istálló épül, már több mint egy éve” – s ez utóbbira vonatkozik sürgető jellegű kérdése. E sorok írója pedig egy újabb kritikára hívja fel napjaink olvasójának figyelmét. „Szép az úttest mellett álló szovjet hősi emlékmű. Csupa virág, fa, bokor a mellette lévő temető. De alig tőle száz méterre égnek merednek egy, a felszabadulás idején kiégett téglaépület azóta is kormos, újjáépítetlen falai. Jólesik a figyelmes kiszolgálás és a jó kávé a cukrászdában. Kár, hogy itt a kocsik, autók nem állhatnak meg, mert nincs hely az úttest mellett” – végül a mondatot lezárva „mozgalomra” (társadalmi összefogásra) buzdít az író: utóbbi probléma szerinte nem tűrhet halasztást!