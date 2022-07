Lobogó-díszt ölthetett volna a város

1892-ben arról írt a Székesfehérvár és Vidéke újság, hogy a koronázás jubileumát ünnepelték Budapesten. Székesfehérvárról fanyar éllel pedig csak ennyit írt az akkori tudósító: „Harmadik napja ma, hogy lobogó-díszt ölthetett volna a város, de a lobogó-dísz csak lehetett volna, mert az ős koronázó városban szégyenletes közöny uralkodott a nemzeti ünnep iránt. A középületekben kitűzték a lobogókat, de a magánházak még a belvárosban is nagyrészt pusztán állottak, a külvárosban pedig valósággal megbámulták, ha egy nemzeti lobogót láttak.” Hozzáteszi, „az ünnepély úgy tűnt, mintha nem a nemzet, de a felekezetiek ünnepe lett volna. A felekezetek ugyanis mindannyian dicsően ünnepelték a nagy napot.

Aratási nagyüzem a földeken

A hét végére a megye északi mezőgazdasági területeit kivéve mindenütt megkezdték a búza aratását. Naponta 350-400 kombájn vágja a termést. Cseszneki István, a Fejér megyei Tanács V. B. mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályvezető-helyettese tájékoztatta szerkesztőségünket, az üzemek alaposan felkészültek a munkára – az erről szóló tudósítás a Fejér Megyei Hírlap hasábjain jelent meg 1982 júliusában. Már most megállapítható: a búza fajtaszortimentet jól választották meg az üzemek többségében. A most betakarításra kerülő koraiak után várakozás nélkül folytatható, a munka a közép-koraiakban. A többi között – a megyei tanács szakigazgatási osztálya vezető munkatársainak személyes tapasztalatai alapján – jól halad a gabona-betakarítás az enyingi Vörös Hajnal, a lajoskomáromi Győzelem, az Igar-simontornyai Lenin Tsz-ben. Pénteken kezdte meg a búza aratását a szabadbattyáni, a cecei és a sárszentágotai tsz is. Képriporttal is alátámasztották az újságban: „jó ütemben, szervezetten és az eddigieknél jobb minőségben aratják az 1982. évi termést”.