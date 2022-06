Számítógép a Vasműben

„A Dunai Vasműben külön kibernetikai bizottság és egy operáció kutató csoport foglalkozik behatóan azzal a kérdéssel, hogyan hasznosítják majd legjobban a gyár részére beszerzendő elektronikus számítógépet?” – írták 1962-ben ezen a napon a Fejér Megyei Hírlap címlapján. A cikk szerint a kutatócsoport előre programozta a számítások sorrendjét, azaz matematikai modelleket állítottak fel. A számításoknak köszönhetően, a belső szállítások egyéves adatait használva megállapították, hogy optimális beérkezés mellett tíz-tizenkét százalékkal lehetett volna csökkenteni a kocsitartózkodás idejét.

Továbbtanultak

Bár nem a ma ismert pontszámítási rendszer szerint meghatározva, de ez az időszak 1972-ben is sok fiatalnak a gimnáziumi évek lezárásáról és a felsőoktatásba való belépésről szólt. 50 évvel ezelőtt a megyei hírlapban így számoltak be a továbbtanulók arányáról: „Több mint 25 ezren jelentkeztek a most érettségizők és a korábban végzettek közül a felsőoktatási intézmények nappali tagozataira. Megkezdődtek az előkészületek hazánk 62 intézményében az idei felvételi vizsgákra.”

Első osztály

1982-ben a Volán SC női röplabdacsapatának NB I-be jutásáról számolt be megyénk napilapja. A csapat számára az utolsó forduló már, mondhatni, tét nélküli volt, hiszen már korábban biztosították helyüket az első osztályban. „Mint arról már korábban beszámoltunk, az NB I-be jutásért kiírt osztályozókon a Volán SC női csapata már a múlt héten kiharcolta a felsőbb osztályba lépés jogát. Ilyenformán az utolsó forduló, amely Dunaújvárosban volt, jószerével csak formaság volt. A székesfehérvári csapat folytatta sikersorozatát, azaz a bajnokság után az osztályozón sem talált legyőzőre.” – írták 1982-ben. A Volán SC 3:0 arányban győzte le a Dunaújvárosi Építők csapatát, a következő szezont pedig már az első osztályban kezdhette meg. BE