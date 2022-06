Emberséget az utakon is!

A napokban olvastam, hogy sokkoló plakátkampány indul a balesetek ellen, amely országszerte számos forgalmas útszakaszon, többek között autópályák mellett hívja fel a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára. Nem volt ez másként 50 évvel ezelőtt sem: „Mától kezdve egyre több személygépkocsi, tehergépjármű, autóbusz szélvédőjén lesz látható a kis színes matrica, s rajta a felirat: EMBERSÉGET AZ UTAKON IS! A Magyar Autóklub, önként vállalt feladatához híven, tovább keresi a közúti közlekedési morál erősítésének módját, szervezett formáit. E kísérletezés új formája a BM Közlekedésrendészeti Csoportfőnökség és a Közútibaleset-elhárítási Tanács egyetértésével most induló társadalmi méretű mozgalom, amelynek jelmondata mellett a színes matricát gépjárművére kitevő vezető önként vállalja, hogy közúti közlekedésben való részvétele során mindenkor elsőbbséget biztosít az emberségnek, felelősséggel, türelemmel, előzékenyen és figyelmesen vezet. Magyarán: csökkenti azokat a baleseti veszélyforrásokat, amelyeket KRESZ-szabályokkal aligha lehet pontosan behatárolni, ellenőrzésekkel megszüntetni.”

Vb-láz a köbön!

Ugye emlékeznek még a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra, amelyet Dél-Korea és Japán közösen rendezett? 20 évvel ezelőtt már az egész világ a Németország–Brazília-döntő lázában égett. Nem volt ezalól kivétel lapunk sem, amelyben egy teljes oldal jelent meg a várakozásokról.

Oliver Kahn, a németek legendás kapusa biztos volt a győzelemben: „Valami azt súgja nekem, hogy csak mi nyerhetünk – fogalmazott a csapatkapitány, aki az eddigi hat mérkőzésen mindössze egy gólt kapott. – Biztos vagyok abban, hogy a miénk lesz az aranyérem. Életem legnagyobb meccse következik” – olvashatták lapunk hasábjain.

Mint utólag kiderült, nem volt igaza, a brazil Ronaldónak kétszer is sikerült betalálnia Oliver Kahn hálójába.