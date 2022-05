Mi motiválta, hogy létrehozza a Martonvásár Anno csoportot? Mi volt az indíttatás?

– Nagyobbrészt külső motiváció hajtott. Több martonvásári jelezte, hogy szívesen venne egy ilyen felületet, hogy korábbi, a városban történt, illetve családi események archív életképeit megoszthassák egymással. Fodor Zsolt informatikusként a kastély és a település korábbi évszázadait megidéző animációkat készíti – pár napja megjelent videójában 1810-től egészen 1970-ig mutatta be a város képének átalakulását –, kezdeményezte egy honlap létrehozását is a témában, de egyelőre a legnagyobb közösségi oldal csoportjáig jutottunk el. Ez így sokkal inkább közösségi jellegű, hiszen mindenki tölthet fel emlékeket. A környékről pedig vannak előképek bőven Velencén és Székesfehérváron is.

A kezdeményezés két hónapja indult, milyen történetekkel, érdekességekkel találkozott?

– A legérdekesebb mindig a személyes megközelítés. Nyilván a több évtizeddel ezelőtti gyereknapi fotók, óvodai csoportképek azok számára a legfontosabbak, akik érintettek, de mindannyian megismerhetjük a település múltjának egy aprócska szeletét ezeken keresztül. Személyes érintettség okán Ambrus István, a nyugdíjasklubunk elnökének régi, 90-es évekbeli videofelvételei a legkedvesebbek, hiszen édesapám még élt és polgármesterként jelenik meg ezeken a képsorokon. Mindenkit biztatok innen is, hogy ossza meg az otthon lapuló kincseket a közösséggel és építsük, adjuk tovább a városhoz tartozó örökséget!

Brunszvik-kastély 1810-ben, ahogyan Ludwig van Beethoven látta

Forrás: Rekonstrukció: Fodor Zsol

Milyenek a visszaigazolások: mit ad ez személy szerint Önnek és mit mondanak maguk a vásáriak?

– Én született martonvásári vagyok, ráadásul mindig is érdekelt a település története, de sokan – azok is, akik itt éltek egész életükben, nem beszélve az új lakosainkról – eddig nem ismerték például a kastély korábbi építési fázisait, nem hallottak róla, hogy pezsgő kulturális élet volt a két világháború között egyesületekkel, kisközösségekkel. Martonvásárnak nemcsak a jelene színes, hanem a múltját tekintve is izgalmas település és nem csak a Brunszvikok, Beethoven és a Dreherek városa.

Közösségi életkép 1934 decemberéből

Forrás: Óvodamúzeum

Szinte nincs olyan nap, amikor ne kerülne fel újabb bejegyzés a csoportba. Vannak tervek arra vonatkozóan, hogy miként és hogyan tudnák összegyűjteni és akár egy kiállítás formájában a nagyközönség elé tárni a feltöltött fotókat?

– Nem a csoportból táplálkozva, de most készül a Martonvásár Városkönyv, melynek történeti részét Miklós Gergely muzeológusunk és Kizmus Lajos helytörténész írta meg, jómagam pedig az elmúlt 12 év időszakát vetem papírra és fogom össze a kiadvány szerkesztését. Annyit elárulhatok, hogy nagyon szép fotók fogják színesíteni, melyeket Kortyis Dávid készített és Fodor Zsolt animált Martonvására is megjelenik majd benne. Éppen tegnap osztottuk meg a csoportban a Zsolt által készített Martonvásár Anno – Vázlatok videót, ajánlom mindenkinek!