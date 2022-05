Első képünkön két középiskolás lány napozik a fehérvári strandon 1964 júniusában. Túl vannak már a bizonyítvány- osztáson, s bizonyosan nem gondolkodnak még azon, merre visz majd sorsuk. Csak élvezik a napfényt, a teljes nyugalmat. Mi ez, ha nem az igazi boldogság? S vajon megtalálták-e igazi útjukat?

Mások inkább a csobbanást választották

Forrás: FMH-archív

Második képünk ugyancsak a fehérvári strandon készült 1965-ben: a nagymedence már akkor is igen népszerű volt a városlakók között, s bizony most is sokan várják már a nyitást!