Az édesanyákról, az édesanyáknak…

A Fejér Megyei Hírlap 1962. május 6-i lapszáma éppen vasárnapra esett. Akkor már évtizedek óta ünnepelték az anyák napját Magyarországon is. Ez alkalommal a címlapon egy rajzzal, valamint a belső oldalon egy jegyzettel emlékeztek meg a napról az újságban – tekintve, hogy ez volt május első vasárnapja abban az évben: „Táviratok, virágcsokrok, még alig tipegő, és már őszülő emberek köszöntik az édesanyát ezen a májusi ünnepen, mely oly kedves a gyermeknek és a társadalomnak, mely az édesanyával együtt a gyermek szép jelenét, még boldogabb jövőjét akarja biztosítani és ha valami a gyermeki szereteten túl még örömteljessé teszi ezt a napot, akkor az, hogy mindez csak rajtunk, közös erőfeszítéseinken múlik” – áll az anyákat dicsőítő írásban hatvan évvel ezelőttről.

Középpontban a fiatalság

Az 1962-es lapszám másik fontos tudósítása az érettségire vonatkozott. Az akkori diákok még csak készültek ugyanis a középiskola végét jelentő megmérettetésre. Fejér megyei adatok nem álltak rendelkezésre, de az országosak is beszédesek: „az idén végzők száma – a dolgozók középiskoláiban tanulókat is beleértve – országosan meghaladja a 47 000-ret. A gimnáziumok negyedik osztályaiban csaknem 25 300 diák készül az érettségire, a technikumokban pedig több mint 10 000 fiatal a képesítőre. A gimnáziumok és a technikumok esti, illetve levelező tagozatain csaknem 12 000 „felnőtt diák” fejezi be az idén középiskolai tanulmányait. Közölték, hogy az előző tanévben benevezett részleges gimnáziumi érettségi reform továbbra is érvényben marad, s a vizsgaszabályzaton csak kisebb módosításokat eszközöltek.”