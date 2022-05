Már a nyárra készültek

1962 májusának elején Dunaújvárosban már a nyárra gondoltak. Megnyitották a melegített vizű, 50 méteres medencét a városban, ami nem meglepő, hiszen a strandszezon manapság is május elején indul. Elhatározták ugyanakkor, hogy nyárra korszerűsítik a Duna-parti strandfürdőt, ahol öltözősátrak felállítását és rendszeres sétahajójáratok indítását tervezték. A vidámparkban újdonsággal készültek: dodzsem telepítésén dolgoztak. Ezenfelül a szabadtéri színpadon szélesvásznú kertmozit hoztak létre, de azt is ígérték, hogy a színpadon a nyári időszakban havonta két-három színdarabot is bemutatnak a kecskeméti, a pécsi és a kaposvári társulat vendégszereplésében.

Rongáltak, fizettek

1972. május 4-én kis cikkben számoltunk be arról, hogy parkrongálás címén kéttucatnyi dunaújvárosi lakost sújtottak 50 forinttól 400 forintig terjedő pénzbírsággal. A megbírságolt rongálók bűnlajstromán olyan tettek szerepeltek, mint a parkok füvének letaposása, az elültetett virágok leszakítása és a köztisztaság megsértése. Az akkori cikk írója szerint az újvárosi eljárás megfelelő figyelmeztetésül szolgálhat egyes fehérváriaknak is.

Eltemették Kisberk Imrét

1982. május 3-án Székesfehérváron, a belvárosi bazilikában rendezett ünnepélyes egyházi gyászszertartás keretében helyezték nyugalomra Kisberk Imre volt székesfehérvári megyés püspököt. A szertartást Lékai László bíboros, esztergomi érsek, a magyar katolikus püspöki kar vezetője celebrálta. A gyászszertartás után a papi szemináriumban egyházi méltóságok, valamint állami szervek vezetőinek jelenlétében Kisberk Imre utódja, Szakos Gyula székesfehérvári megyés püspök székfoglaló beszédet mondott. Kisberk Imrét 1974-ben nevezték ki megyés püspökké, de egy évig az Esztergomi főegyházmegye vezetését is ellátta apostoli adminisztrátorként.