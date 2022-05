Bajnokság, lovakkal

Ötven évvel ezelőtt nagyszabású lovasbajnokság helyszíne volt Fehérvár. „Mintha a történelem, időrendiséget megcáfolva, egyszerre vezényelte volna Fehérvár utcáira az Árpád-kori vitézeket, a kék dolmányos lovasokat. Az utcán együtt voltak az 1848-as szabadságharc katonái és az 1919-es vörös huszárok, s velük együtt léptettek a fehérvári nézők sorfala között a Magyar Néphadsereg egyenruhájában feszítő katona fiatalok.” Az országos lovasbajnokság első fordulóját rendezték ekkor az Alba Regia-napok keretében.

Aszályos évek előszele

A Velencei-tó nehéz éveket élt meg a kilencvenes években is: 1994-ben külső vízgyűjtőről kellett vizet hozni a tóba. Ennek még csak előszelét jelentette az 1992. május 26-i lapszámban olvasható írás. „[…] bár péntekről szombatra virradó éjszaka úgy tűnt, hogy lehull a hőn áhított csapadék, az égzengéssel és erős széllel érkezett éjszakai záporokból, zivatarokból Fejér megyére alig néhány milliméternyi eső hullott, így továbbra is aszály fenyegeti a mezőgazdaságot, hisz az év eddig eltelt részében a csapadék mennyisége Fe­jér megyében nem érte el a 90 millimétert, holott – bár tavaly is csapadékszegény volt az időjárás – az év első öt hónapjában mégis 180 milliméter eső esett. Talán az egyetlen, némileg biztató jelenség az időjárásban, hogy csökkent a hőmérséklet, így a kalászosoknál korábban tapasztalt kényszerérés egy kissé mérséklődik.”