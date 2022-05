Most sem esne le a gyűrűje senkinek

Különleges kezdeményezés indult a megyében 1962-ben. A Hírlap éppen ezen a napon írt erről: „Az utóbbi években megyeszerte tapasztalhatjuk: járdák kígyóznak, rendezettebbek az utcák, új parkok, játszóterek létesültek. A közegfejlesztés eredményei azonban nemcsak ezzel mérhetők, hanem azzal a lelkes tevékenységgel, társadalmi munkával is, melyet a lakosság végzett községe, lakóhelye csinosításáért. A nagy fejlődés ellenére is nyilvánvaló volt, hogy még mindig vannak olyanok, akik keveset, vagy semmit sem tettek lakóhelyük szépítéséért. A dunaújvárosi járásban a tanács és a pártszervek vezetői is foglalkoztak ezzel, így született a járási tanács végrehajtó bizottságának kezdeményezése: Végezzen minden felnőtt lakos társadalmi munkát községe szépítéséért!”

Kis adásszünet a hiánygazdaságban

1962-ben még jelentős hír volt a hirdetés szövege, mely a következő: Televízióvásár Tabon! A Tab és vidéke körzeti földművesszövetkezet villamossági és műszaki szaküzletében minden típusú televíziókészülék kapható! Sokak számára lett akkoriban elérhető a Munkácsy, a Kékes, a Tisza, a Duna és a Tavasz márkájú tévé.

Nevelőotthon állt ott, most kastély

Különleges versenynek adott otthont 1972-ben a ma Károlyi-kastélynak ismert, impozáns épület és az azt körülölelő park. A hírlap május 24-i számából kiderül, hogy a Fejér megyei nevelőotthonok kisolimpiáját az idén is megrendezik Fehérvárcsurgón. A nevelőotthonok versenyzői atlétikában, tornában, sakkban, asztaliteniszben, kézilabdában, labdarúgásban, valamint honvédelmi háromtusában mérik össze erejüket. A részt vevő nevelőotthonok: Dég, Előszállás, Martonvásár, Soponya és Fehérvárcsurgó csapatai versengenek az összetett pontversenyben az első helyezettnek járó díjért.