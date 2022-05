Hatvan éve ad munkát

Az 1962.05.31-én megjelenő hírlap közölte: – A Dunai Szalmacellulóz Gyárban megkezdték az első üzemben, a szecskázóban a gépek és berendezések próbáit, ezeknek huszonnégy-negyvennyolc órás üresjáratát. Ebben a korszerű keletnémet gépekkel felszerelt üzemben a szecskázástól az osztályozásig hosszú utat tesz meg a szalma. Vágók, portalanítók, verő- és mágneses dobok, hengerrosták, osztályozó berendezések próbái indultak meg most. Az „Elektromos Szerelőipari Vállalat” dolgozói viszont az elektromos berendezéseket állították és kapcsolták be. A központi vezérlő pultot is beszerelték, ahonnan gombnyomással lehet irányítani a négyszintes szecskázó üzem mindhárom osztályozó sorának berendezéseit. Negyvenöt-ötven gép és gépi berendezés próbáit végzik most el a gépeket szállító NDK-beli grußbachi gépgyár főmérnökének jelenlétében.

Megbolondulna a város

Ha most olvasnánk ezt a hírt, bizonyára minden autóvezető a fejéhez kapna: Az új balatoni műút építése miatt Székesfehérvárott feltárják az egykori koronázási dombot. De ez szerencsére egy 1962-es hír az újságból. Azt írja: Ásatásokat kezd az István Király Múzeum a Horvát István utca és a Széchenyi utca kereszteződésénél. Ott kisebb emelkedő van, amely a középkorban az egykori koronázási domb volt. Ott állott a 12. század közepén épült és a török harcok alatt elpusztult Szent Márton-templom, amelynek igen szép faragványai kerültek elő a környező házakból a harmincas években. A templomot, amelyben a koronázási szertartások egy részét végezték, temető vette körül.

A székesfehérvári István Király Múzeum az egykori koronázási dombon az útszakasz részének megépítése előtt feltárja a templom és a temető maradványait.