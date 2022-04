Az időkapszula olyan tárgy, amelybe szöveges üzenetet rejtenek, személyes vagy használati tárgyat tesznek, amely az adott korról hordoz információt. Időkapszulát rejteni az utókor számára napjainkban vált igazán divatossá. Manapság már nincs új beruházás vagy projektkezdet alapkőletétel és időkapszula elhelyezése nélkül. Ezek a jövőnek szánt üzenetek nem új keletűek, valószínűleg egyidősek az emberiséggel.

Szerte a világban, így Magyarországon is jó néhány időkapszula előkerült már, többnyire épületek felújítása közben. Amelyekről tudunk, kivétel nélkül középületek felújítása vagy bontása közben bukkantak elő. Az viszont, hogy magánháznál találjanak hasonlót, egyedülálló.

Szokványosnak indult

Nádasdladányban egy száz év körüli lakóház felújítását végezte új tulajdonosa, amikor az egyik válaszfal bontása közben egy érdekes üvegre lett figyelmes. Az, hogy annak idején a vályogfalba üvegeket helyeztek, önmagában nem meglepő, ugyanis az üveg az egyetlen anyag, amelyet az egerek nem rágnak át.

Ez az üveg sem különbözött a többitől. Amikor Milassin László a bontás során kivette a falból, akkor vette észre, hogy zörög benne valami.

Az emberi kíváncsiság nem hagyta nyugodni Lászlót sem. Mivel a parafa dugót a kártevők már megrágták, másképp nem juthatott a benne rejlő kincsekhez, csak úgy, hogy feltöri az üveget. A törmelék közül előkerült egy ceruzával írt levél, egy szintén ceruzával írt cetli, illetve egy bankjegy.

Egy szelet történelem

A ceruzával íródott sorok megfakultak, és a papír is hiányossá vált az évtizedek alatt. Nehezen kivehetők lettek a korra annyira jellemző cirkalmas betűkkel rajzolt szavak. A megrongálódott lapok és a darabjaira hullott bankó mégis azt sejtette, megtalálója valami nagyon becses dologra bukkant.

A még kivehető részekből kiderült, az üveg és tartalma 1920. április harmadikán íródott az utókor számára, emlékül, a ház építője által. Valóságos kordokumentum egy viharokkal teli időszakból. Ki lehetett ez az ember, aki a sorokat írta? Elgondolkodtató, nincs két éve, hogy véget ért az első világháború, s a Monarchia is megszűnt. Talán épp egy veterán, aki nem olyan rég tért vissza falujába. Talán éppen most kezdett új életet ifjú feleségével az oldalán, mint sokan mások? Reményekkel telve készítik a vályogtéglákat, és rakják a falat. Miként merülhetett fel az építtető fejében a gondolat, hogy emléket hagyjon az utókornak a készülő ház falában? Nemcsak házat, de a jövőjüket is építették, nem sejtvén, hogy két hónap múlva újabb tragédia sújtja majd a nemzetet.

Visszaigazolás

Mindenesetre megtalálójának nem kis örömet okozott. Hát még a település vezetőjének, amikor megkeresve őt elmesélte, mit talált.

Sem ő, sem az egykori tulajdonos nem sejtette, hogy nemcsak az ingatlan jelenkori gazdájának, de egy egész közösségnek fog szólni a 102 évvel ezelőtti tette. Varga Tünde, Nádasdladány polgármestere 16 évvel ezelőtt indította el azt a lehetőséget, amellyel a település újszülött babáinak szülei élhetnek. Minden évben tavasszal pontosan annyi facsemetét ültetnek el Nádasdladány területén, ahány baba az előző évben világra jött. Minden gyerkőcnek névtáblával ellátott fája van, amelyet a szülők saját kezűleg ültetnek el, majd gondozzák addig, amíg már a gyerekek elég nagyok ahhoz, hogy maguk gondoskodjanak a fáról.

Az üveglapok közé zárt levél és cetli a kétkoronás bankjegy maradványaival

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az ültetés során viszont a gödörbe kerül még valami. Minden fa mellé egy-egy időkapszulát is tesznek, amelyet a szülők készítenek össze. Általában befőttesüvegbe babacipők, cumik, játékok kerülnek és levél a megtalálónak. Természetesen minden üvegbe kerül pénzérme is. A Milassin László által meglelt időkapszula tökéletes visszajelzés a település lakóinak, hogy előrelátásuk és tettük a jövőben mekkora örömet fog okozni majd a megtalálónak.

Az üveg tartalma

Mivel a papír nehezen viselte a falban töltött időt, és az üvegbe szivárgott nedvesség miatt helyenként teljesen tönkrement, nagyon nehéz volt megállapítani a levél szövegét és a bankjegy címletét. A hivatalban összefogtak a rejtély kibogozására. A szövegből a nyelvezete miatt is nehézkes volt kiolvasni egységes mondatokat. A levél a keletkezés dátumát tartalmazza, a ház építőjének, a feleségének és család­tagjaiknak a nevét és azokét, akik az építkezésben segítettek.

A levelet írója szeretett, hű feleségének és gyermekeinek ajánlja örök emlékül. Sajnos mást nem lehetett beazonosítani. A darabjaira hullott bankó az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből való kétkoronás.

Két korona értéke

Váczi Márk történészt kértem, hogy segítsen meghatározni, mennyit érhetett két korona 1920-ban:

– A 8 Órai Ujság 1920. áprilisi számait vettem viszonyításképpen. Egy szám ára ekkor 60 fillér volt, tehát 2 koronából három példányt lehetett venni. A havi előfizetést ekkor 15 koronáért hirdették. A legjobb minőségű marhát a vásárokon kilónként 50 koronáért adták, a silányabbakért 12-t kértek. Egy kiló virsli 84, egy kiló csont nélküli gulyáshús 76 korona volt. Az élő hal kilója 60–80 koronába került.