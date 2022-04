Akkor kellett volna

Bicskéről írt az újság 1972. április 7-én. Érdemes lett volna akkoriban sok pénzt befektetni, ugyanis azt közli a hír, hogy: A fejlesztésre ki nem jelölt külterületi lakott helyek korszerűtlen lakóházainak felszámolását kívánja elősegíteni a nagyközségi tanács. Azoknak a külterületi lakosoknak, akik Bicskén óhajtanak lakóházat építeni, kedvezményes 10 forintos négy-szögölenkénti áron biztosít telket. Együttműködési megállapodás megkötését is kezdeményezi a tanács, hogy az érdekelt gazdaságok anyagilag is támogassák dolgozóik Bicskén való építkezését.

Luxusfokozatra kapcsolt

A Fejér Megyei Hírlap arról számolt be 1982. április 7-én, hogy ugrásszerűen megemelkedett a lakások komfortfokozata. Nemcsak a hő, a melegvíz is hosszú utat járt be, míg elért a 35 ezer lakásba. A cikk szerint három és félszeresére növekedett a hatvanas évek közepe óta a távfűtéses lakások száma Fejér megyében, megyénk ipari központjaiban már meghaladja a 35 ezret a távhő-szolgáltatásban részesülő lakások mennyisége. A megyénk csaknem minden negyedik lakosát érintő központi melegvíz- és távhő szolgáltatással kapcsolatban tanácsrendelet van előkészületben, amely, a korábbi jogszabályokhoz kapcsolódva, segítséget nyújt a szolgáltató szervek és a fogyasztók kötelességeinek. jogainak tisztázásában. A tanácsrendelet- tervezet a közeljövőben kerül társadalmi megvitatásra.