Elvetett kora tavasziak és az új málnás

Az 1962. április 20-i újság címlapján a mezőgazdasági témák domináltak. A cikkekből kiderült, Dégen április második felében a Szabadság Termelőszövetkezetben befejezték a kora tavasziak vetését, és hozzákezdtek a kukorica vetéséhez. Eddig 160 hold rostlent, 130 hold cukorrépát vetettek el, és a földben volt a burgonya is, saját vetőgumóból.

Ugyancsak itt írtuk meg azt is, hogy a nagyvelegi domb­oldalon, harminchat holdon telepítettek ebben az évben málnát. – Bár a környéken már meghonosodott és nagy hírre tett szert ez a gyümölcs, Velegen nem mindenki fogadta örömmel. A 68 éves, fehér bajuszú Farkas Gyula bácsi is azt magyarázza, hogy nemigen volt a községben málna, de azért csak ültetgeti, mert a hír hozzá is eljutott, hogy a tótrétpusztaiak elsősorban a málnának köszönhetik hírnevüket, megalapozott gazdaságukat – jegyeztük le.

A tihanyi ekhó maradt, az enyingi ment

B. S. tollából 1972 áprilisában arról olvashatunk: – A (sic!) enyingi „Újfalu” lakói minden harangszót, erősebb kiáltást régebben kétszer hallottak. A visszhangban két évszázadon át gyönyörködhetett az erre járó ember. Ezután már a harangszó is csak egyszer hallható. „Elszökött” az enyingi visszhang. Lebontották a Batthyány család által 220 éve építtetett gabonaraktárt, melynek falairól verődött vissza a hang. Az épület nem akadályozza többé a 64-es út korszerűsítését és anyagot ad az épülő diákkollégiumhoz.

Vigyázni magunkra és egymásra is

Örökös téma a közlekedés: az azzal kapcsolatos ismeretek hiányából, a nem odafigyelésből származó balesetek már 1982. április 20-án is foglalkoztatták az újságírókat és az olvasókat. E lapszámunkban azt írtuk, Székesfehérvár hírhedt baleseti „góchelye” a 8-as főút Piac téri szakasza, hiszen öt baleset történt „tavaly”, vagyis 1981-ben ezen a helyen. Ugyanígy feltűnően sok volt a figyelmetlen galogos a dunaújvárosi Vasmű úton, pedig akkoriban biztonságosnak tartott járda és gyalogátkelőhely is volt ott.