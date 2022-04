A Velencei-tó sikere

Dübörög a Velencei-tó – írták 1972-es áprilisi lapszámunkban. Ekkoriban egy-egy forró nyári vasárnapon akár 35-40 ezren is ellátogattak ide, hogy megmártózhassanak. Igen ám, de a nagyobb tömegek több szolgáltató­egységet, több területet is igényelnek. Ezt igazolja az is, hogy cikkünk szerint hétvégente gyakran tilos területeken fürdőztek az emberek, mivel nem fértek el komfortosan a hivatalosan bejegyzett strandokon. Ennek eredményeképpen Park strand néven fürdőhelyet nyitottak Agárdon, emellett pedig számos vendéglátó egység, üzlet és bolt is nyílt a környéken.

Mérgezték a varjakat

– Nagyon elszaporodtak Fejér megyében a fekete vetési varjak, amelyek nem csupán a vetésben okoznak kárt, hanem a fészekaljakat és a fogolycsibéket is pusztítják – olvasható 1982-es hírlapunk egyik hasábjában. Ma már valószínűleg más megoldás után néznének, de ekkortájt egy újszerű méreggel indítottak irtó hadjárat a kártevő madarak ellen. Olyan, szelektív méreggel ellátott tojásokat raktak ki a vadásztársaságok tagjai a földekre, amelyek csak a varjúfélékre hatnak. Összesen 32 ezer ilyen mérgezett tojást tettek ki a varjaktól leginkább fertőzött sík területekre.

Két nap a művészetért

„Egy kicsit megfiatalítjuk Fehérvárt!” – hangzott el a harminc évvel ezelőtti Fejér megyei diáknapok kétnapos rendezvénysorozatának megnyitóján. A nagy sikerű, művészeti bemutatókkal tarkított fesztiválra 25 megyei középfokú oktatási intézmény közel nyolcszáz diákja látogatott el. Mint írják, szólóénekesek, hangszerszólók, kamarakórusok és zenekarok léptek fel és mutatták meg tehetségüket a világot jelentő deszkákon. Ezen túl voltak még népzenészek, néptáncosok és jazz­balettosok. „Grátiszként” pedig a vers- és prózamondás sem maradhatott el.