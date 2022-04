Elő a motorral!

Már 1962-ben is felhívták a motorozás veszélyeire a figyelmet. Elgondolkodtató, hogy az elmúlt 60 évben mi változott ezen a téren. Az április 11-én megjelent írásban többek között az olvasható, hogy a személy- és tehergépkocsik egész évben kevesebb közlekedési balesetet okoznak, mint a csak tavasztól őszig forgalomban lévő motorkerékpárok. 1961-ben 337 baleset történt a megyében, ebből 150 esetben a motoros volt a hibás, illetve az ittas állapotban okozott 69 balesetből 46 esetben volt motoros a vétkes. Az ittasság mellett a figyelmetlen vezetés, illetve a gyors­hajtás szerepelt a motorosok „bűnlajstromán”.

Rosszabbul vezetnek?

1972-ben, a költészet napján nem éppen költői mondatokat idéztek a nők gépkocsivezetési képességeiről: „Mert mondhatsz bármit, a nőknek fogalmuk sincs az igazi autóvezetésről… Nézd, most is szabálytalankodik… Vajon tudja egyáltalán, hogy mi a KRESZ…? Talán azt hiszi, hogy a Konyhai Receptek Szöveggyűjteménye című könyv rövidítése… Csupán egy nő képes ilyen lehetetlenül vezetni…” – idézte a cikk írója egyik barátjának mondatait, melyek közös utazásuk során hangzottak el tőle.

A fentebb, a motorosok kapcsán tett megjegyzésünk, miszerint vajon mi változott az elmúlt években, úgy tűnik, a női sofőrök megítélésére is aktuális.

Ők sem mindig győztek

A Disztl P. — Csuhay, Disztl L. Vadász, Horváth G. — Palkovics, Csongrádi, Novath (Nagy T. a 86. percben), Vadász (Kiss a 71. percben) — Májer, Tiebcr összeállítású Videoton futballcsapata 1982-ben 3-1-es vereséget szenvedett a Csepeltől. A cikk tanúsága szerint az előző három fordulóban ellenfeleivel szemben 5 pontot gyűjtő Videoton enerváltan, rossz felfogásban játszott, és érthetetlen volt, hogy mindig csak a gólok után próbáltak nagyobb, sebességre kapcsolni.

Az eredményből ítélve ez nem sikerült.