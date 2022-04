Sahara Fehérváron

Az 1892. április 14-i Székesfehérvár és Vidéke számol be arról, hogy egy külföldi utazó érkezett a megyeszékhelyre egy esti vonattal. Az állomásról a fiákeren utazva csodálkozva nézte a szép várost, ám mikor a Fő utcára értek, akkora porfelhővel találkozott, hogy nem látott tőle semmit. A por teljesen belepte az embert, szeme-szája tele volt vele, a ruhájáról már nem is beszélve. Ilyen állapotban érkezett meg a vendéglőbe, ahol – a korabeli írás szerint – olyan meggyötörten érezte már magát, hogy vacsora nélkül volt kénytelen ágyba bújni.

Fáradtságában már csak egy szivarra volt energiája, és amikor rágyújtott, csak annyit volt képes sóhajtani: „Istenem, azt hittem, Fehérvárra jöttem, pedig csak most látom, hogy a Saharai sivatagba tévedtem el.”

Új csarnok az Ikarusban

Hírlapunk adott hírt 1982-ben egy újabb fejlesztésről. Az Ikarus székesfehérvári gyárában a gyártó- és szerelőcsarnok szomszédságában építettek új, 4300 négyzetméteres alkatrészgyártó csarnokot.

Az építést 1980 második fél évében megkezdték, ekkorra már elkészült a csarnok tetőszerkezete, s álltak az oldalfalak is. Az alkatrészgyártó csarnok mögött 4000 négyzetméteres alapterületen raktár és darabolóműhely is készült.

Az épülő csarnokok a KD-­gyár­tás korszerűsítése mellett a tárolást és a raktározást segítették.