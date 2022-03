Miért nevezte Ereklye Zászlónak azt a zászlót, amit vitt?



– Emlékezni mentem a forradalom 50. évfordulójára rendezett megemlékezésre. A hangulat azokban a napokban feszült volt a folyamatos tüntetések miatt. Bizonyára volt bennem is valami feszültség. Ezért induláskor így búcsúztam feleségemtől: A hazáért feláldozom a szerelmemet! Zsámbékról hárman mentünk Pestre. A zsámbéki Fidesz elnöke, Széles Péter, a katolikus pap, Holnapy Dénes, Márton atya és én. A plébánián, ahol találkoztunk, Márton atya elővett egy óriási zászlót, amelynek közepéből ki volt vágva a korábbi, kommunista címer. Elérzékenyülve adta át, vidd te, ez egy Ereklye Zászló, amit az elesettek emlékére őrzünk itt. Rám bízták, mert az 1956-os eseményeket én átéltem, és ez a zászló a kortársaim kezében volt 1956-ban. A Deák téren már rengetegen voltak, de érezhető volt, hogy valamitől tartottak az emberek. A Károly körutat egyenruhás rendőrök, vízágyús rendőrkocsik, rendőrök lóháton, rabomobilok tartották blokád alatt. Minden járművön villogtak a kék fények. Az emberek menekülni kezdtek.



Mitől menekült a tömeg?



– A rendőrök tömegoszlatásként a tüntetők közé lőttek könnygázgránátokat.



Miért indult egyedül a rend­őrök közé?



– A Fidesz elnöke és Márton atya együtt mondták: Ne menjünk tovább! A zászló nálam volt. Nem akart senki velem jönni. Kötelességnek, felhatalmazásnak éreztem a történelmi ereklyét magasba emelni. A zászlót magasra emelve mentem a rendőrökhöz. 1956-ban, 16 évesen menekültem el a diktatúra elől. Angliában, ahol éltem, mielőtt hazajöttem, megszoktam, hogy ott a rendőrök nem alkalmaznak erőszakot a békés tüntetőkkel szemben. Lehet, hogy naiv voltam, amikor a Deák téren a rendőrök közé mentem. Számítottam, hogy valami történhet, esetleg letartóztatnak. De arra nem számítottam, hogy körbevesznek és rugdosni fognak engem. Azt gondoltam, hogy a rendőrök is tudják, hogy 1956-ban a fiatalok azért kockáztatták vagy adták az életük, mert egy olyan országban akartak élni, ahol az állam hatalma nem ellenük, hanem értük van. Amikor a rendőrök közé léptem, egyedül voltam, csak később derült ki mennyi ismeretlen állt mögém. A karhatalmi blokádban a kocsik oldalán állt a rendőrség mottója: Szolgálunk és védünk. Világos kinyilatkoztatása, hogy az állam az emberekért van, őket kell védeniük. Arra gondoltam, hogy ezzel a zászlóval azoknak az emlékét adom át a rendőröknek, akik 56-ban meghaltak. Én nem támadóan mentem, tőlem senkit nem kellett megvédeniük. A magyar zászlót tartva el nem tudtam képzelni, hogy amikor innen pár kilométernyire az állam meghívásának eleget téve, államelnökök, királyi családok tagjai, kormányfők, diplomaták ünneplik az évfordulót, valakit megvernek azért, mert fel meri emelni a magyar zászlót.



A rendőrkordonhoz érve mi történt?



– A rendőrtiszt odaszólt a kordonban állókhoz: „Engedjétek be!” Szétnyílt a sorfal, és mint egy kis folyosóba, beléptem közéjük. Még egy-két lépést tehettem, amikor már ketten-hárman csavarták is ki a kezemből a zászlót, a földre dobták, engem az egyik jármű mögé tuszkoltak, hogy a tömeg ne lássa, mi történik velem. A rendőrség, amelynek a feladata őrizni és védeni, megtámadta a polgárt! Az a hatalom, amely a társadalom ellen lép fel, az a diktatúrát szolgálja.



Itt bántalmazták, ütötték és rugdosták is?



– 150 egynéhány centi magas vagyok, senki számára nem nagy kihívás. 4-6 magas, egyenruhás vett körül. Ahogy a vízágyú mögé kísértek többen is rögtön elkezdtek ütni-verni. Az egyik olyan erővel ütötte meg a fejemet, hogy az gongszerű hangot adva pattant vissza a vízágyúról.



Ezek magyarul beszélő rend­őrök voltak?



– Hónapokkal később az eseményekről tárgyalva hallottam, hogy az emberek azt vitatták, hogy a név és azonosító feltüntetése nélküli rendőrök magyarok voltak-e? Az egyik rendőr rám üvöltött. „Akarsz még egyet?” – és azzal még tovább ütött, rúgott.

Ezzel a képpel tiltakozott az ellene elkövetett atrocitások miatt

Forrás: Lázár Sonja



Miközben bántalmazták, a félelmen kívül tudott bármi másra gondolni?



– Egyrészt arra próbáltam koncentrálni, hogy nekem állva kell maradnom! Tudtam, ha összeesek, akkor a földön még könnyebben tudnak verni annak veszélye nélkül, hogy a téren lévők közül bárki is látná, hogy mi történik velem. Akkor még ők sem tudták, hogy a térre néző két lakásból felvették, hogy mi történik. Arra gondoltam, hogy ha ezt ma, 50 évvel a forradalom után a város közepén meg merik csinálni, akkor Magyarország még mindig az az ország, ahol 56-ban meghaltak, és megöltek embereket a szabadságért. Amikor a rabomobilhoz vezettek, eszembe jutott még egy fontos esemény. Az egyik tanárom fia 1956-ban részt vett a harcokban. Sikerült Ausztriába menekülnie. Naivan hitt a meghirdetett ígéretnek, hogy amnesztiát kap, aki visszatér Magyarországra. Amikor visszajött, közöltek vele, hogy az amnesztia csak azokra vonatkozik, akik engedély nélkül lépték át a határt, nem azokra, akik részt vettek a harcokban. Megvárták amíg 18 éves lett, azután kivégezték. Arra gondoltam, hogy ezek a karhatalmisták nem változtak. És arra, hogy egy nemzet zászlója, mint a himnusza, a nemzet szimbóluma. Amikor a zászlót tiporják, a nemzetet tapossák.



Eltört valamilyen csontja? Szenvedett maradandó károsodást?



– Csontom nem tört el, viszont a fogsorom meglazult, meggyengült a hallásom.



A rendőrség a mai napig azt állítja, hogy nem lehet beazonosítani, kik verték önt?



– Az egyik rendőr, azok mögött állva, akik engem vertek, végig videózott. Tehát ők pontosan tudták, ma is tudják, hogy kik és kinek a parancsára vertek.



Vádat emeltek ön ellen?



– Igen! Azzal, hogy borosüveget dobtam feléjük. Azt nem tudták, hogy az ő videójukon kívül készült még két felvétel, amit valakik fel is tettek az internetre. Ez mentett meg. A vádat ejtették, mert a videókon látszik, hogy nem volt nálam üveg. Különben elítéltek volna.



A két egymástól független videó hogy jutott önhöz?



– Egy ismerősöm küldte el nekem. Az érdekes, hogy az internetre feltett bizonyítékot eltüntették, de egy pártfogóm naponta visszahelyezte.



A Deák térről hova vitték? Még ott is verték?



– A Gyorskocsi utcába, ott nem vertek. Orvos nem látott. Másnap kiengedtek.



Megnyerte a pert, milyen kompenzációt kapott?



– Hárommillió forintot ítéltek meg. Ebből egy forintot sem vettem át. Azok, akik azon a napon megsérültek, olyan minimális összegeket kaptak, hogy az megalázó volt. A bíróság részéről ez igazságtalan ítélet volt. Emiatt az egész összeget a nálam súlyosabb, maradandó sérülést szenvedetteknek ajánlottam fel.



Hol van most az Ereklye Zászló, visszakapta?



– Nem kaptam vissza, állítólag nem találják.



Miért tartja fontosnak, hogy emberek megtudják, vagy emlékezzenek arra, hogy 1956 50. évfordulóján embereket vertek meg Magyarország nemzeti ünnepén?



– A napokban jártak nálunk vendégek, közöttük voltak 20 év körüli fiatalok is. Egyikük megkérdezte, hogy tudva, hogy mi történt velem, ma is belépnék-e a zászlóval a rend­őrök közé. Azt válaszoltam, igen! Megtenném, hogy tudjátok milyen veszély fenyegethet bennünket még ma is!



Ezt miért most mondja el?



– 16 éve vertek meg. Ez is közrejátszott, hogy az egészségem meggyengült. Közben 16 évvel idősebb is lettem. Egyike vagyok azoknak, akik 56-nak kétszer lettek tanúi. Most még élek, úgy érzem el kellett mondanom azt, ami és ahogy történt.