Borsos György, Radnai Béla és Virág András kiállítása két részből áll. A látogató megtekintheti a különféle gyufásdobozokat, illetve ezt követően egy rövidfilmet is megnézhet a szegedi gyufagyár munkájáról, a gyufa készítéséről. A kamarakiállítás túlnyomórészt magyar, hazai gyártású gyufásdobozokat mutat be, de megtekinthetők Angliából, Ausztriából, Ciprusról, Franciaországból és Németországból származó termékek is. Láthatók óriási gázgyújtók, illetve miniatürizált dobozkák is.

Még a legkisebb doboz is teli van működőképes gyújtófával. A legnagyobb doboz 28,5 centiméter nagyságú, míg a legkisebb 2 centis. Természetesen rácsodálkozhatunk az árakra is, hiszen a legtöbb doboz ára 40 fillér volt, míg a családi kiszerelésű gyújtók 3 forintba kerültek. Az egyik legérdekesebb kiállítási darab Angliából származik. Ez egy fából készült, címkével díszített dobozka, amelyet gyárilag egy fémtartóba helyezve árultak. Láthatjuk, hogy a gyufásdobozokkal mennyi mindent tudtak reklámozni, és ezáltal rengeteg emberhez tudtak eljuttatni különféle információkat.