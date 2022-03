Nőnapi adósságszemle

Baranyi Pál írását közölte hírlapunk 1972. márciusi lapszáma. – Nőnap lévén hálám jeléül szép cikket kellene írni a nőkről, így talán törleszthetnék is valamit adósságaimból. Ennek a próbálkozásnak viszont azért nincs értelme, mert a nőkkel szemben rettenetesen eladósodtam. Adósságaim nagyobbik részét apránként gyűjtöttem össze, s a törlesztés leghalványabb reménye nélkül ma is tovább szaporodnak. Szaporítja őket egy asztalomra készített újság, egy elém tett tányér, egy kimosott ing, egy szépen becsomagolt ajándék, egy-egy kedves szó, de még az utcán néhanapján kapott félmosolyok is szaporítják. Szaporítja az, hogy a nők szépek, hogy szépségüket csodálhatom akkor is, amikor nem akarják – írja.

Adony megújulása

1982 az az év, amikor Adony új, fényűző központot kapott. A Fejér Megyei Tanács Tervező Irodájának tervei alapján a közintézmények mellett egy ABC-áruház és egy 60 lakásos társasház is helyet kapott az újdonsült centrumban.

Egy új történet Moháról

1992-es lapszámunk Moha megalakulásáról közölt egy addig nem hallott szájhagyományt. E szerint István király idejében még vizesebb, mocsarasabb volt a Székesfehérvár környéki vidék. A király és kísérete legkönnyebben csónakon tudott kijutni az akkori fővárosból, Fehérvárról a szent helyre, Bodajkra. Egy alkalommal is így haladtak az akkor még nagyobb vízhozamú Gaja-folyón. Váratlanul azonban egy hatalmas testű, 2-3 mázsás viza zavarta meg a békés utazást, felborítva a király csónakját. Az uralkodó a vízbe esett, elájult, ám a megfulladástól egyik vitéze megmentette, kivonszolta őt egy közeli, a mocsaras vidékből kiemelkedő dombocskára. Amikor a király magához tért, föléledt, így szólt katonájához: „Fiam! Megmentetted az életemet, ezért neked ajándékozom ezt a vidéket. Erre a dombra meg építs egy templomot!” Így keletkezett a mohai templom. Majd körülötte létrejött a falu. Mivel a vitézt Mohainak hívták, a község is róla nyerte el nevét.